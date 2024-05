Emeutes en Nouvelle-Calédonie : "plus de 90 barrages ont déjà été neutralisés" assure le Haut-Commissariat

Dans son point de situation quotidien communiqué ce mercredi 22 mai, le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie assure que "la nuit a été plus calme que la précédente". Il dresse également le bilan des forces de l’ordre en présence et des opérations de rapatriement des touristes et de déblaiement des axes.

"La nuit a été plus calme que la précédente, malgré deux incendies dans l’agglomération de Nouméa" indique le communiqué de presse. "Les 1050 renforts des forces de sécurité intérieure et de la sécurité civile présents sur place sont engagés en continue sur le terrain et seront bientôt au complet" précise le Haut-Commissariat.

Des axes routiers progressivement dégagés

"Les opérations de déblaiement des axes routiers se poursuivent, avec le concours des policiers et des gendarmes qui en assurent la sécurisation. Plus de 90 barrages ont déjà été neutralisés et sont progressivement nettoyés, grâce au soutien d’entreprises privées", mentionne le communiqué de presse.

Si la situation semble plus calme, elle est loin d’être stabilisée. Mardi, des barrages se remettaient en place sur l’axe Nouméa-Tontouta et sur Magenta comme nous le mentionnions dans notre direct numéique.

"27 commerces ont pu rouvrir et sont progressivemnet réapprovisionés", est-il précisé dans ce point de situation.

20 émeutiers arrêtés mardi

Le Haut-Commissariat précise que le "bilan des personnes décédées n’a pas évolué". "84 policiers et gendarmes ont été blessés depuis le début des troubles à l’ordre public". "Au total, plus de 280 émeutirers ont été interpellés, dont plus d’une vingtaine sur la journrée d'hier" révèle le communiqué. Il est fait état que les renforts permanents sont installés dans les quartiers de Dumbéa, Païta et Mont-Dore. "Des opérations de sécurisation ont été menées dans les quartiers de Vallée-du-Tir, Tuband, Ducos et Normandie".

A noter que le Haut-Commissariat indique que "les opérations d’accompagnement des touristes français et étrangers encore présents sur l’archipel ont débuté". Mardi, la Nouvelle-Zélande et l’Australie ont affrété des avions militaires pour rapatrier leurs concitoyens. Pour les touristes français, l’Etat a mis en place une procédure avec une inscription à faire via un mail.