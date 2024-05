DIRECT. Emeutes en Nouvelle-Calédonie : des moyens supplémentaires déployés, priorité donnée aux urgences sanitaires et alimentaires, les saccages continuent dans le Grand Nouméa

Le président de la fédération des industries est intervenu dans nos journaux radio ce mardi matin. Xavier Benoist oscille "entre sidération et colère, mais l’état d’esprit c’est maintenant de savoir comment on va pouvoir reconstruire."

En ce qui concerne les pertes d'emplois, il estime aujourd’hui "que ça va osciller aux alentours de 2000 emplois directs concernés. Et si on prend en compte les emplois indirects ou induits, on peut aller jusqu’à 3000 emplois touchés."

Il ajoute qu'il faut "absolument qu’on se projette vers l’avenir parce qu’on a des échéances à court terme, que ce soit des salaires à payer ou des échéances bancaires. Et puis pour ceux qui ont subi des exactions et des destructions, comment ils vont pouvoir rebondir. On commence à avoir les premières évaluations sur l’impact financier des destructions qui ont eu lieu."