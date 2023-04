EN IMAGES. Anzac Day : la Calédonie se souvient aussi

Plus de cent ans après la Première guerre mondiale, le Caillou continue de commémorer l'Anzac Day, en hommage aux combattants australiens et néo-zélandais engagés dans le conflit. Des cérémonies qui ont eu lieu ces mardi 25 et mercredi 26 avril, à Nouméa et Bourail, avec la présence de nombreux militaires envoyés pour l'exercice Croix du Sud.

Coralie Cochin •

C'est un jour célébré tous les ans, depuis 1916, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Depuis plus d'un siècle, l'ANZAC day ravive le souvenir de ces soldats "kiwis" et "aussies" engagés dans le conflit de la Première guerre mondiale, à des milliers de kilomètres de chez eux.

Mais cette date symbolique, celle du 25 avril, jour du débarquement des troupes ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps) à Gallipoli, dans le Sud de l'Italie, en 1915, est surtout l'occasion de rendre hommage "à l’ensemble des soldats qui ont servi dans les forces armées australiennes et néozélandaises et qui ont été blessés ou sont tombés au cours de conflit", précise le consulat d'Australie en Nouvelle-Calédonie.

Tirée d'un poème de Rudyard Kipling, "Lest we forget" est une expression anglaise qui signifie "qu'on se souvienne !", très souvent utilisée dans les commémorations de guerre des pays anglophones. • ©Consulat d'Australie en Nouvelle-Calédonie



"Courage et esprit de camaraderie"

Or, en Calédonie aussi, les commémorations de l'ANZAC day sont devenues une tradition importante, une journée du souvenir. L'occasion de célébrer "les qualités dont ont fait preuve les soldats au cours des conflits meurtriers, et qui perdurent aujourd’hui : le courage, la persévérance, la compassion et l’esprit de camaraderie", poursuit le consulat d'Australie.

Les consules d'Australie et de Nouvelle-Zélande, au côté du haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie, sur la place Bir-Hakeim à Nouméa. • ©Consulat d'Australie



En plein exercice Croix du Sud

Traditionnellement, l'ANZAC Day est célébré avant le lever du jour (le "Dawn service", en anglais) car le 25 avril 1915, c’est à l’aube que les troupes ANZAC "se sont élancées pour s’emparer de la péninsule de Gallipoli et ouvrir le détroit des Dardanelles aux forces marines alliées", rappelle le consulat.



Fait notable, ces commémorations coïncident cette année avec la présence de 300 militaires australiens et néo-zélandais pour l'exercice Croix du Sud.

De nombreux militaires australiens et néo-zélandais ont profité de leur présence en Calédonie à l'occasion de l'exercice "Croix du Sud" pour participer à la commémoration de l'ANZAC Day. • ©Consulat d'Australie en Nouvelle-Calédonie

A Bourail, en hommage aux soldats kiwis

Des cérémonies qui se sont poursuivies ce mercredi 26 avril, à Bourail, cimetière néo-zélandais, situé à Nessadiou, où ont été enterrés plus de 200 soldats kiwis tués pendant la Seconde guerre mondiale.