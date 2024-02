EN IMAGES : C'est parti pour la rentrée scolaire 2024 !

Près de 63 500 élèves entament à partir de ce lundi 12 février une nouvelle année scolaire sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie.

C’est l’effervescence un peu partout en Nouvelle-Calédonie ce matin. Après deux mois de vacances, c’est l’heure de la rentrée scolaire. 63 500 enfants retrouvent à compter de ce lundi les bancs des classes, de la maternelle au lycée. Retrouvez la rentrée en images. Un article mis à jour tout au long de la journée.

Aux tours de St Quentin à Nouméa

L’entrée se préparait tôt ce matin à l’école Adrienne Lomont à Nouméa. Cette école primaire est située au coeur de St Quentin, au milieu des tours désaffectées. Elle accueille environ 180 élèves des quartiers voisins.

L'école Adrienne Lomont située au coeur des tours de St Quentin • ©Noémie Dutertre / NC la 1ère

Les parents accompagnent leurs enfants dans la cour.

Rentrée scolaire 2024 à l'école Adrienne Lomont au pied des tours de St Quentin à Nouméa • ©Noémie Dutertre / NC la 1ère

Au collège de Magenta à Nouméa

Sous le préau du collège de Magenta, une centaine d’élèves de 6ème attendent la présentation de leur nouvel établissement par le directeur.

Au collège de Magenta, une centaine d'élèves de 6ème sont accueillis avec leurs parents sous le préau. • ©Loreleï Aubry / NC la 1ère

Pas de listes affichées au collège de magenta, les classes sont composées à haute voix par le principal.

Au collège de Magenta, les élèves se regroupent à l'annonce de la composition des classes. • ©Loreleï Aubry / NC la 1ère

Les élèves visitent le collège par petits groupes. Au menu, découverte de la cour, des salles de classe, et de la cantine. Le collège accueille cette année 159 élèves en filière générale et 16 en Segpa.

Les élèves partent à la découverte du collège de Magenta • ©Loreleï Aubry / NC la 1ère

Les élèves qui doivent également enregistrer leurs données dans les dispositifs biométriques qui permettent l'entrée à la cantine.

Enregistrement des données biométriques au collège de Magenta pour permettre l'accès à la cantine. • ©Loreleï Aubry / NC la 1ère

Il faut aussi récupérer les manuels scolaires loués pour l'année, en maths, français, histoire-géo et anglais.

Découverte des manuels scolaires pour les élèves de 6ème au collège de Magenta • ©Loreleï Aubry / NC la 1ère

Kaala-Gomen

À l’école Maurice Toé de la tribu de Oueholle à Kaala-Gomen, on attend les enfants. Jean-Michel Waitreu, nouvel instituteur de l’école fait ses premiers pas dans cette première affectation. Une trentaine d'enfants sont inscrits cette année.

L'instituteur Jean-Michel Waitreu fait sa première rentrée à l'école Maurice Toé à Oueholle • ©Nathan Poaouteta / NC La 1ère

Une coutume de bienvenue a été effectuée entre le nouvel enseignant et les parents.

Échange de coutume entre l'enseignant et les parents pour la rentrée scolaire à Oueholle • ©Camille Mosnier / NC la 1ère

Mont-Dore

Gare à la pluie, à l’école primaire du Vallon-Dore. Surtout quand les familles sont venues tellement nombreuses qu’il faut se garer bien loin. L'école accueille 185 élèves dans neuf classes. Le directeur reste Amaury Dantard. En revanche, changement marquant à la maternelle voisine, Les Dauphins : Elisabeth Lasserre prend les rênes, succédant à Manuella Quirici.

Rentrée scolaire sous la pluie à l'école primaire du Vallon-Dore • ©Françoise Tromeur / NC la 1ère

À l'école Les Lys à Nouméa

Rentrée pluvieuse à l’école Les Lys à l'Anse Vata. Une des plus petites écoles de Nouméa (la plus petite étant Les Hibiscus à Rivière Salée avec trois classes) : comptez quatre classes pour 95 élèves. Il y a trois classes de simple niveau et une classe de petits / moyens.

L'école Les Lys à l'Anse Vata à Nouméa • ©Ambre Lefeivre/NC la 1ère

"Cette année, l’accent sera mis sur les fondamentaux : le français et les maths. Focus également sur la santé et le sport en cette année olympique !" indique la directrice de l’établissement Sandrina Goyetche.

La rentrée scolaire à l'école Les Lys à l'Anse Vata • ©Ambre Lefeivre/NC la 1ère





Lifou

À Lifou, ils sont 96 élèves à intégrer ce matin le collège de Hnaizianu, un établissement de l’ancienne Alliance scolaire. L'établissement accueille également 14 élèves de niveau CM1/CM2.

90 élèves font leur rentrée au collège de Hnaizianu à Lifou • ©Clarisse Xowie Watue / NC la 1ère

Une rentrée en chanson :

Rentrée scolaire 2024 au collège de Hnaizianu à Lifou • ©Clarisse Xowie Watue / NC la 1ère

Pascal Wapae est professeur de Mathématiques. Il accueille les élèves de 3ème dont il sera le professeur principal cette année.

le professeur principal de cette classe de 3ème accueille ses élèves au collège de Hnaizianu à Lifou. • ©Clarisse Xowie Watue / NC la 1ère

Boulouparis

Rentrée aussi ce matin à l'école maternelle Marthe Bourgine de Boulouparis. À Boulouparis, c'est la commune qui prend en charge le transport scolaire pour plus de 300 enfants du premier degré.

Rentrée scolaire 2024 à l'école Marthe Bourgine de Boulouparis • ©Aiata Tarahu / NC la 1ère

La directrice de l'école Marthe Bourgine de Boulouparis présente le personnel de l'école aux parents et aux élèves qui effectuent leur rentrée. • ©Aiata Tarahu / NC la 1ère

Païta

Au lycée Jean 23 de Païta, le personnel est réuni pour la rentrée des ULIS. Ils sont trois élèves à bénéficier de ce dispositif cette année.

Le lycée Jean 23 de Païta accueille les élèves du dispositif ULIS • ©Natacha Lassauce-Cognard / NC La 1ère

Au lycée Do Kamo à Nouméa

Au lycée Do Kamo de Nouméa, l'accueil des élèves et de leurs parents se fait en prière. L'établissement faisait partie de l'Asee et est donc de confession protestante.

Prière de rentrée au lycée Do Kamo de Nouméa • ©Christian Favennec / NC la 1ère

Isabelle Champmoreau, la vice-présidente du gouvernement en charge de l'enseignement s'est rendue ce matin au lycée Do Kamo pour la rentrée. Un établissement désormais sous contrat directement avec la Nouvelle-Calédonie.