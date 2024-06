EN IMAGES. Crise en Nouvelle-Calédonie : comment circulait-on sur la RT1, entre Koné et le Grand Nouméa, ce mercredi matin ?

Partager :

Sur les axes de Nouvelle-Calédonie, nettoyages et remises en place d'obstacles et de barrages se succèdent. Pour se faire une petite idée quant aux conditions de circulation sur la RT1, par exemple, coup d'œil sur la route territoriale entre Koné et l'agglomération nouméenne, ce mercredi matin. En gardant à l'esprit que la situation est très évolutive.

Comment est la route, est-ce que ça passe ? La question reste d'actualité, entre automobilistes calédoniens. Ce mercredi matin, il était possible de rouler sans encombre de Koné jusqu'à l'agglomération de Nouméa, à condition d'être prudent au passage des nombreux obstacles. Voici un instantané de ces conditions de circulation. Mais en sachant bien qu'à travers la Calédonie, certains points praticables en début de journée ne l'étaient plus ce soir : la situation peut changer très vite ! >> Retrouvez ici un point routes évolutif A une entrée de Koné, le matin du 26 juin 2024. • ©NC la 1ère À Poya, au niveau de Népoui, à hauteur de l'accès à la mine Bernheim, de nombreuses chicanes marquaient un barrage de la CCAT. Sur la RT1 à hauteur de Népoui, commune de Poya, le matin du 25 juin 2024. • ©NC la 1ère A Mueo, Népoui, sur Poya, le matin du 26 juin 2024. • ©NC la 1ère À l'entrée de la tribu de Nepou, mieux valait ralentir. A Poya à hauteur de Nepou, le matin du 26 juin 2024. • ©NC la 1ère Entre Poya et Bourail, présence de grands arbres au sol. Entre Poya et Bourail, le matin du 26 juin 2024. • ©NC la 1ère Entre Poya et Bourail, le 26 juin 2024. • ©NC la 1ère A Bourail, le 26 juin 2024, l'embranchement entre la RT1 et la route de la transversale vers Houaïlou. • ©NC la 1ère À La Foa, un crochet jusqu'à Sarraméa. Sur la route menant à Sarraméa, le 25 juin 2024, il faut slalomer sur plusieurs kilomètres. • ©Julie Straboni / NC la 1ère À Boulouparis, situation très fluctuante. Ce mercredi matin, on pouvait passer sur la portion de RT1 qui traverse la commune, mais on devait slalomer à l'entrée de la tribu de Ouitchambo. A hauteur de Ouitchambo à Boulouparis, le matin du 26 juin 2024. • ©NC la 1ère À l'accès vers Ouinané, la chaussée était jonchée de débris de verre et de cailloux. Vers Ouinané, à Boulouparis, le 26 juin 2024. • ©NC la 1ère La gendarmerie et ses blindés étaient postés à cet endroit. Blindés de la gendarmerie positionnés sur la RT1 à Boulouparis, le 26 juin 2024. • ©NC la 1ère En toute fin de matinée, dans le Nord de Païta, pas de difficulté pour passer le col de la Pirogue. Le passage du col de La Pirogue, sans entrave, le matin du 26 juin 2024. • ©NC la 1ère Mais arrivé à Port-Laguerre, fort ralentissement. Sur la RT1, à Païta, Port-Laguerre, le 26 juin 2024 en fin de matinée. • ©NC la 1ère Les forces de l'ordre et des engins de chantier intervenaient à l'échangeur routier qui marque la sortie Nord du village. A la sortie Nord de Païta, le 26 juin 2024, en fin de matinée. • ©NC la 1ère A Païta, à la sortie de la route du littoral, le 26 juin 2024. • ©NC la 1ère À partir de là, à la mi-journée du moins, les véhicules pouvaient atteindre sans difficulté l'entrée de Nouméa.

