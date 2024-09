EN IMAGES. Pouembout touchée à son tour par un feu de brousse

Si la Nouvelle-Calédonie a brûlé dans la région de Kaala-Gomen et Koumac, ce mercredi 18 septembre, un feu de brousse s'est aussi développé dans l'après-midi à Pouembout, au niveau de Franco. En soirée, les pompiers continuaient de lutter contre l'incendie.

Le grand Nord n'est pas le seul endroit du pays à s'enflammer. Ce mercredi après-midi, un incendie a débuté sur la commune de Pouembout, du côté de Franco.

L'alerte a été donnée en cours d'après-midi, le 18 septembre 2024, à Franco. • ©Nathan Poaouteta / NC la 1ère

L'incendie a sévi à proximité de zones habitées. En fin de journée, il était question de plusieurs maisons menacées. La surface partie en fumée était estimée à plus de cent hectares.





Feu de brousse à Pouembout, du côté de Franco, le 18 septembre 2024. • ©Brice Bachon / NC la 1ère

Les pompiers du CSPK (le centre de secours Koné- Pouembout) et les gendarmes se sont portés sur place, ainsi qu'un camion arroseur de la mairie pour prévenir la propagation du feu.

L'incendie s'est propagé à travers la savane à niaoulis et à gaïacs. • ©Brice Bachon / NC la 1ère

La difficulté résidait dans le besoin de renfort. Or, la Sécurité civile était particulièrement occupée à Kaala-Gomen et Koumac. Autre problématique récurrente, le vent très présent, qui compliquait les opérations.

Voyez le direct de Brice Bachon et Nathan Poaouteta dans le journal télévisé :

Mais bonne nouvelle dans la soirée : le feu était considéré comme fixé, du côté de Kaala-Gomen et Koumac. Les moyens de la Sécurité civile étaient donc en mesure de retourner sur Koné.

Le feu s'est répandu jusque dans les propriétés, à Pouembout. • ©Brice Bachon / NC la 1ère

La nuit tombée, le feu continuait en tout cas à brûler. Et les secours s'efforçaient d'y remédier.