Un vaste incendie mobilise les pompiers entre Kaala-Gomen et Koumac

Les pompiers communaux et de la Sécurité civile ont reçu le renfort d’un hélicoptère bombardier d’eau, ce mercredi 18 septembre, pour lutter contre les flammes qui se propagent, à Kaala-Gomen et Koumac. En fin de journée, un autre incendie sévissait à Pouembout.

L’activation du plan Orsec de niveau 2 a permis de déclencher un renfort bienvenu. Ce mercredi, à l’aube, un hélicoptère bombardier d’eau a décollé de Nouméa pour rallier le secteur de Kaala-Gomen et Koumac. Un HBE dépêché par la Sécurité civile qui a multiplié les passages.

Un hélicoptère bombardier d'eau a été envoyé en renfort de Nouméa pour intervenir sur les feux du grand Nord, le 18 septembre 2024. • ©Brice Bachon / NC la 1ère

De quoi soulager et appuyer des pompiers quelque peu surchargés au sol, la veille. Depuis mardi après-midi, de nouveaux départs de feu leur donnent en effet du fil à retordre. Après plusieurs jours de lutte à Ouégoa, Koumac ou Poum.

Interventions de jour et de nuit

"On était débordés", confirme Wilfrid Weiss, le maire de Koumac, également attentif à l’évolution de la situation sur Kaala-Gomen, la commune voisine. C’est là que des flammes ont d’abord été signalées, ce 17 septembre, prenant une telle ampleur que la circulation a été coupée sur la RT1 "pendant deux heures et demi". Les pompiers communaux renforcés par les personnels de la Sécurité civile basés à Koné ont bataillé jour et nuit. Le feu menaçant des maisons au lieu-dit Troulala, certains habitants ont été évacués dans la soirée, par précaution. Ils sont vite rentrés chez eux.

A terre comme dans les airs, des moyens ont été déployés pour protéger les zones habitées. • ©Brice Bachon / NC la 1ère

La crainte de la propagation

Ce mercredi, un des principaux objectifs était d’empêcher la propagation du côté de Karembé, une partie de Koumac comptant une cinquantaine d’habitations. À midi, déjà, Wilfrid Weiss qualifiait la situation de "catastrophique". Le changement de direction du vent dans la journée n’a fait que compliquer les choses. Dans l'après-midi, il s'était levé et soufflait vers la terre, et plus l'inverse. Point de situation avec l'adjudant Vakié pour la Sécurité civile.

Voyez aussi le direct de Brice Bachon et Camille Mosnier dans le journal de midi :

Incendie à Franco aussi

Le grand Nord n'est pas le seul endroit du pays qui subit les feux de forêt. Ce mercredi après-midi, pendant que la Sécurité civile était particulièrement occupée à Kaala-Gomen et Koumac, un incendie a débuté à Pouembout, du côté de Franco, à proximité de zones habitées. Pompiers locaux et gendarmes étaient sur place, ainsi qu'un camion arroseur de la mairie, pour prévenir la propagation des flammes.

Feu de brousse à Pouembout, du côté de Franco, le 18 septembre 2024. • ©Brice Bachon / NC la 1ère

Cinq communes en risque très élevé

En fin d’après-midi, la carte Prévifeu présentait moins de communes en risque très élevé. Il restait Pouébo, Hienghène, Touho, La Foa et Boulouparis.