Un feu de forêt qui n’en finit pas à Poum

L’extrême Nord de la Nouvelle-Calédonie plongé dans la lutte contre les feux de forêt. Ce lundi, ça brûle toujours à Poum, où les pompiers de la zone sont déployés avec le renfort de la Sécurité civile. Le vent, le peu d’eau et le manque de moyens noircissent encore le tableau.

Poum toujours confrontée au feu, comme depuis trois semaines. Les dégâts sont estimés à plus de mille hectares de végétation, dans la petite commune de l’extrême Nord. En fin de week-end, l’incendie menaçait trois habitations dans le district d’Arama. L’antenne province Nord de la Sécurité civile est venue de Koné en renfort des pompiers communaux. Ce lundi en fin de matinée, alors qu’une partie du sinistre était maîtrisée, l’apparition d’un épais panache de fumée noire, à l’autre bout du feu, a rappelé toute la difficulté d’en venir à bout.

"Pas mal de reprises"

L’adjudant Vakié l’a expliqué dans le journal de midi, au micro de Brice Bachon et Ismaël Waka-Ceou. "Depuis hier [dimanche], a dit le responsable de la Sécurité civile en province Nord, on a mis en place plusieurs camions pour protéger [les] trois habitations, on a été aidés par les populations. Aujourd’hui, on essaie de parfaire les extinctions et on s’aperçoit qu’avec le vent d’est, on a pas mal de reprises."

Reconnaissances par drone

À la mi-journée, les soldats du feu intervenaient, tout en comptant sur les survols en drone pour affiner la reconnaissance de l’incendie et ajuster leur dispositif.

Les pompiers déployés sur un vaste feu de forêt à Poum, le 16 septembre 2024, utilisent le drone pour des reconnaissances aériennes. • ©Brice Bachon / NC la 1ère

Le premier objectif, rappelle l’adjudant Vakié, consiste à protéger les personnes, ainsi que les animaux et les biens. "Ensuite, on mettra tout en œuvre sur l’environnement du secteur." Reste que le mois de septembre a commencé fort, dans le Nord. "On a une saison estivale qui débute avec de fortes températures, des vents importants et le manque d’eau."

Un seul pompier professionnel

À Poum, la situation prend une dimension d’autant plus grave qu’il y a un seul pompier professionnel. Depuis la fermeture de la mine, Franck Dahote n’est épaulé sur place que par un pompier volontaire. Les collègues du SIVM Nord basés à Koumac sont appelés à la rescousse, mais cela implique un temps de trajet conséquent. La Sécurité civile priorise la protection des habitations. Et facteur aggravant, après le déclenchement des émeutes en mai, le seul camion feu de forêt de Poum a longtemps été basé du côté de Nouméa.

Le 16 septembre 2024, à Poum, point de situation entre l'adjudant Vakié de la Sécurité civile et le seul pompier professionnel de la commune, Franck Dahote. • ©Brice Bachon / NC la 1ère

Neuf communes en risque très élevé

Sur la carte Prévifeu du jour, Poum apparaît en orange. Le risque de feu de forêt y est jugé très élevé. Même chose à Ouégoa, Koumac, Kaala-Gomen, Voh, Koné, Bourail, Moindou, et Thio.

