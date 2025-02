JUSTICE. Une première session de la cour d’assises de Nouvelle-Calédonie s’ouvre début mars

Au total, sept affaires, dont quatre meurtres, sont au programme de la première session d’assises de l’année 2025. Parmi les dossiers, le meurtre d’un homme de 79 ans à Rivière-Salée et un féminicide à l’Anse-Vata. Deux affaires qui remontent à 2022.

La première session d’assises de l’année s’ouvrira le 3 mars prochain pour s’achever le 21 mars, et trois semaines ne seront pas de trop pour juger les sept affaires au programme, dont quatre crimes de sang.

Coup de feu mortel à Saint-Louis

Dans cette affaire jugée les 6 et 7 mars, un homme âgé de 38 ans au moment des faits comparaîtra pour avoir mortellement blessé d’un coup de fusil son voisin qui se plaignait de nuisances sonores, le 23 juin 2022, à la tribu de Saint-Louis. L’auteur présumé, très alcoolisé au moment des faits, s’était rendu de lui-même à la gendarmerie. Il encourt jusqu’à trente ans de prison.

Septuagénaire battu à mort à Rivière-Salée

L’affaire avait particulièrement choqué l’opinion publique. Dans la nuit du 15 au 16 octobre 2022, un homme âgé de 79 ans avait été battu à mort à Rivière-Salée avant de décéder au Médipole. L’accusé est un jeune homme alors âgé de 20 ans. Cette nuit-là, il avait rejoint des amis après avoir vendu du cannabis, il s’était mis en colère en s’apercevant qu’il manquait 20 000 francs à la recette de son trafic. Après s’en être violemment pris à ses comparses, il s’était retourné vers la victime, assise sur banc non loin de là et qui, selon les mots de l’avocat général Philippe Faisandier, “n’avait rien demandé à personne”. L’auteur se serait “acharné avec une extrême violence” sur sa victime, toujours selon l’avocat général. L’affaire sera jugée les 10 et 11 mars. L’auteur présumé encourt 30 ans de réclusion criminelle.

Coups mortels lors d’un mariage à Canala

Les 17 et 18 mars, les jurés de la cour d’assises se pencheront sur un drame qui s’est produit le 20 août 2022 au cours d’un mariage, à la tribu de Nonhoué (Canala). Deux hommes dont la victime s'étaient fait remarquer par leur comportement inadapté lors d’une coutume, notamment des insultes. Au petit matin, animé selon ses dires de la volonté de leur “donner une leçon”, un homme de 51 ans, très alcoolisé, avait poignardé l’un d’entre eux à plusieurs reprises. Conduit au dispensaire, ce quadragénaire décédera malgré l’intervention d’un médecin urgentiste envoyé en hélicoptère par le SAMU. L’auteur présumé, sans casier judiciaire, s’était rendu de lui-même aux gendarmes à la demande des autorités coutumières.

Féminicide à l’Anse-Vata

La session d’assises se terminera, du 19 au 21 mars, par l’examen d’un dossier de féminicide, qui s’est produit le 13 juillet 2022. Une jeune femme de 35 ans, fonctionnaire au haut-commissariat originaire de Métropole, avait été tuée par son conjoint. L'homme lui avait asséné plusieurs coups à l’aide d’un objet contendant avant de laisser la victime dans une mare de sang. Au lieu d’appeler les secours, il était allé chercher leurs enfants à l’école et les avait déposés chez une voisine, feignant de découvrir le corps à son arrivée à leur domicile. Confondu par des images de vidéosurveillance, il avait finalement avoué.

Deux à trois autres sessions d’assises devraient être organisées d’ici à la fin de l’année. La session d’assises de mai 2024 avait en effet dû être écourtée du fait des émeutes. La seconde n’avait pas du tout pu se tenir.