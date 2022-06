EN IMAGES. Un jeudi du centre-ville spécial Wallis et Futuna

L’archipel de Wallis et Futuna est à l’honneur de ce jeudi du centre-ville de Nouméa. Tressage, sculpture, tapas, robes faites à la main, groupes de musique et de chant ou encore plats traditionnels sont présentés jusqu’à 19 heures, à la place des Cocotiers.

Titouan Moal et Alix Madec •

Vous cherchez de quoi vous rassasier ? Parmi les 70 exposants qui ont répondu présent aujourd'hui à l'appel de ce jeudi du centre-ville, plusieurs proposent des plats à emporter. Salade de poisson, porc au sucre avec du tarot ou encore fai kai talo, il y en a pour tous les goûts.

De nombreux plats sont proposés sur place. • ©Facebook Nouméa ma ville

Salade de poisson, porc au sucre et tarot ou encore fai kai talo sont au menu. • ©Facebook Nouméa ma ville

Avec leurs fleurs à l'oreille et leurs robes traditionnelles brodées et cousues à la main, Nathalie Voisin, ses filles et sa mère ne passent pas inaperçues. Elles sont là pour partager leurs créations : des robes, des fleurs à base de tapas et des boucles d'oreilles, aux détails singuliers. Une passion familiale pour l'artisanat traditionnel wallisien et futunien qu'elles sont venues partager avec les visiteurs.

Nathalie Voisin, ses filles et sa mère partagent cette passion pour l'artisanat traditionnel wallisien et futunien. • ©Alix Madec / NC la 1ère

Les créations de Natalie Voisin et sa famille. • ©Alix Madec / NC la 1ère

Malgré la pluie, les groupes de musique se succèdent depuis ce matin sur la scène, mouillée, située à la place des Cocotiers pour faire découvrir la culture musicale de l'archipel et transmettre de la bonne humeur. Peut-être parviendront-ils à faire revenir le soleil ?

La pluie n'arrête pas les groupes de musique programmés à l'occasion de ce jeudi du centre-ville. • ©Alix Madec / NC la 1ère





Le programme (réactualisé) des animations :

8h30 : cérémonie d’ouverture

9 heures : musique traditionnelle avec Fakagalogataa

10 heures : concert avec Gaby et Friends Gaby

11h05 : concert avec Sai

12h20 : concert avec Takafalu

13h35 : concert avec Asu

14h50 : concert avec Mafu Ofa

16h05 : show de danse avec Fakalalogataa

17h20 : concert avec Faivamako

18h20 : danse du feu avec Toa Afi

19 heures : show de danse avec Maumaufenua