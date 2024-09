"Enfin !" : en Nouvelle-Calédonie, les bus interurbains du Raï reprennent la route sur la Grande terre

Partager :

Ça y est, ils recommencent à circuler en Nouvelle-Calédonie, sur la Grande terre. Les bus orange et blanc du réseau Raï transportent leurs premiers passagers vers et depuis la Brousse, ce lundi 2 septembre, après trois mois et demi de suspension à cause de la crise insurrectionnelle. Un redémarrage qui concerne pour l’instant cinq lignes.

"Enfin !" Le mot n’en finit pas de revenir, parmi les usagers. La reprise des cars qui desservent la Brousse a été accueillie avec un grand soulagement, même si le redémarrage concerne pour l’instant cinq lignes de la Grande terre sur 21. Car en dehors de Lifou, les bus Raï ne circulaient plus depuis quinze semaines. La situation insurrectionnelle dans laquelle la Calédonie a basculé le 13 mai a en effet entraîné la mise à l'arrêt des transports en commun. Le 14, le Syndicat mixte des transports interurbains (SMTI) se fendait d’un court message : "Compte tenu de la situation actuelle sur le territoire, il n'y aura pas de services Raï assurés aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre." La joie, après quinze semaines de galère Il aura fallu patienter - et galérer - pendant trois mois et demi. C'est dire si May se montrait contente, ce lundi 2 septembre, à Nouméa. Elle allait pouvoir monter dans le car en direction de Koumac pour descendre à Koné où elle habite. Et de raconter les déboires des usagers privés de bus, contraints de faire du pouce, de devoir se reposer sur la famille pour se déplacer… Découvrez aussi les témoignages de Geneviève et Rosita, recueillis par Natacha Lassauce-Cognard et David Sigal : ©nouvellecaledonie Un chauffeur qui a "beaucoup d'appréhensions" Cette reprise représente aussi un soulagement pour Josselin, chauffeur depuis 2014, après plusieurs mois de chômage partiel. Le conducteur de car avait quand même des appréhensions, avant de quitter Nouméa. Des inquiétudes quant à l’état de la route et les conditions de sécurité. Il répond à Natacha Lassauce-Cognard et David Sigal : ©nouvellecaledonie Ce lundi, il était prévu que huit bus du Raï sillonnent la Grande terre. Il s'agit de cinq lignes au départ ou à l'arrivée de Nouméa, qui desservent Népoui à Poya, Voh, Koumac, Pouébo ou encore Panié à Hienghène… mais par le Grand Nord, car le réseau ne reprend pas encore sur la côte Est. Le SMTI attend des garanties en termes de sécurité de circulation. Même chose concernant le passage par la transversale Koné-Tiwaka. Informations et tarifs sur le site du Raï. Un car du Raï circule sur la voie express à Dumbéa, en direction de la Brousse, le 2 septembre 2024. • ©Natacha Lassauce-Cognard / NC la 1ère

