Un exercice de sécurité grandeur nature ce jeudi soir à l’aérodrome de Magenta

Pas de panique si vous circulez ce soir aux abords de l’aérodrome de Magenta. La direction de la Sécurité civile et de la gestion des risques organise une simulation de crash d’avion.Un exercice qui se déroulera de 20 h 45 à 00 h 45. Il s’agit de tester le plan ORSEC de l’aérodrome. Le scénario (fictif) prévoit qu’un avion en approche subit une panne engin en phase d’atterrissage. L’avion finit sa course en bout de piste, se déséquilibre et bascule. Place donc aux secours.Un périmètre de sécurité sera mis en place autour de cet exercice d’accident d’avion. Près de deux cents intervenants issus des différents services impliqués dans l’organisation des secours sont mobilisés.La population est appelée à la plus grande prudence dans la zone pendant la durée de l’exercice. Des barrages filtrants peuvent être mis en place.