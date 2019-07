Le Haut-Commissariat informe les Nouméens qu’un exercice de sûreté se déroulera ce mardi 30 juillet dans l’enceinte du Port autonome. Il se tiendra entre 8 h 30 et 12 h 30 et impliquera des forces de sécurité et de secours. La présence d’un nombre important de véhicules des forces de l’ordre et des services de secours ne doit pas inquiéter la population. La circulation pourrait également être perturbée.