Familiariser les enfants au brossage des dents dès la petite enfance

Les enfants de la crèche du Caillou blanc à Tindu ont eu droit à une séance spéciale ce matin, pour apprendre à se brosser les dents correctement. Objectif : adopter les bons gestes pour éviter les caries. Une première initiative en crèche, mise en place par l’Agence sanitaire et sociale.

Lire des histoires: méthode ludique pour apprendre à se brosser les dents

L’idée ce n’est pas de faire trois minutes avec du dentifrice mais déjà de familiariser l’enfant aux gestes et puis que ce soit un vrai rituel, une vraie routine. Tous les jours on pense à se laver les dents, le matin, le midi, le soir et si on peut le faire à la crèche c’est encore mieux! Instaurer une habitude, qu’ils prennent ce réflexe du geste et au fur et à mesure des années, on va perfectionner le geste pour vraiment faire un vrai brossage, comme nous adultes.

-Sandra Lopes, chef de projet bucco-dentaire à l’agence sanitaire et sociale



Le premier atelier du genre mais pas le dernier

On essaye d’accompagner la crèche à mettre en place le brossage, en essayant de voir ce qui peut freiner par exemple la logistique. Les brosses à dents, il ne faut pas qu’elles se touchent, comment on peut les stocker. Ce n’est pas évident les enfants n’ont pas encore le langage donc on essaye vraiment de les accompagner dans cette démarche. -Sandra Lopes, chef de projet bucco-dentaire à l'ASS

Sensibiliser aussi les parents

"En haut devant du rouge vers le blanc" nous chantait à l'époque l'animateur Guy Raguin pour nous apprendre à nous brosser les dents. Ce vendredi matin, la démonstration est toujours aussi ludique mais cette fois-ci ça se passe dans uneet avec les plus petits qui n'ont pas encore l'usage de la parole.Ces belles quenottes sont encore jeunes et il serait dommage d’y voir se loger de vilaines. A seulement deux ans, Alicia et ses camarades s’exercent déjà aux. L’apprentissage se fait en douceur grâce à des outilset adaptés à leur âge.Pour captiver au maximum nos tout petits, l'utilisation desemble fonctionner. Le véritable objectif est de leur apprendre lespour éviter les caries précoces. Celles qui se forment dès l’apparition des premières dents.Cet atelier proposé à la crèche de Tindu est le premier du genre à se mettre en place. L’agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie souhaitetout au long de l’année, plusieurs établissements de la petite enfance pour que le brossage des dents deviennent indispensable.Le deuxième volet de ces ateliers consistera à sensibiliser les parents et les personnels de crèche. Selon une enquête réalisée par l’agence sanitaire et sociale, en grandissant, plus deont des