La (fausse) rumeur de milices continue de se propager

A l’origine, le dispositif voisins vigilants ?

Un « alibi à une angoisse »

Les réseaux sociaux ont été les premiers à relayer la rumeur de l’existence d’une milice qui circule en voiture pour s’en prendre à des jeunes Kanak. Des numéros de plaques d’immatriculation de voitures appartenant soit-disant à cette milice ont été diffusés sur Facebook. Des publications sur lesquelles les forces de l’ordre ont enquêté.« A travers ce qu’on a observé sur les réseaux sociaux, que ce soit des posts, des noms, des plaques d’immatriculation, tout a été vérifié et ça ne correspondait pas » explique le colonel Olivier Bouisset, du Commandement de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. « Aucun corps, aucun cadavre, aucune agression, aucune plainte, aucun témoignage n’a aujourd’hui été recueilli nous amenant à penser qu’il existe une milice. Tous ces faits-là ont été expliqués par des agressions personnelles et non par des faits de milice. »L’origine de la rumeur pourrait être liée à la constitution de patrouilles de citoyens de type voisins vigilants dans les quartiers des communes du Grand Nouméa. Cette pratique est encadrée par la gendarmerie. « C’est peut-être le fait que nous avons eu à un moment des interpellations, par des victimes, d’auteurs de cambriolage chez eux, ce qui arrive assez fréquemment » explique Alexis Bouroz, le procureur de la République. « Peut-être aussi en rapport avec la ville de Dumbéa où, non pas une milice, mais un groupe de citoyens non-armés avait pu se constituer pour communiquer entre eux et exercer en réalité des fonctions de voisins vigilants. Mais comme il en existe sur Magenta, ou au Mont-Dore, c’est le dispositif participation citoyenne. »Plusieurs rumeurs ont déjà circulé en Nouvelle-Calédonie, comme celle du 1er janvier 2014 où le bruit courait que la ville de Nouméa serait envahie de jeunes qui chercheraient à tout casser.La rumeur a existé de tous temps et l’Homme est son premier média : « On se nourrit des vieilles pratiques qui ont existé, des histoires de milices qui ont existé pendant les événements des années 80, et qui tout à coup, servent d’alibi à une angoisse qu’il y a maintenant », constate le sociologue John Passa. « Et c’est cette rumeur là qui démontre, pour le pays, notre incapacité à s’asseoir, à réfléchir, à essayer de composer avec les autres, à essayer de construire quelque-chose de cohérent pour le pays. On est face à ça. »Les nouvelles technologies et les réseaux sociaux participent à amplifier et surtout propager la rumeur. Malgré les démentis de la justice et des forces de l’ordre, le propre de la rumeur est de persister.