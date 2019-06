Festival Caledonia +687 : un festin commun, symbole du vivre ensemble

Le reportage de Brigitte WHAAP et Claude Lindor

FESTIVAL MUSIQUE PLACE COCOTIERS

A l'occasion du Festival +687, axé comme chaque année sur le vivre ensemble, une centaine de visiteurs se sont rendus place de la Marne au centre-ville de Nouméa afin de s'ouvrir à différentes cultures musicales et culinaires. Beignets de thon à la vietnamienne, cochon de lait à la wallisienne, poulet cuit dans des feuilles de tarots et lait de coco, ou encore le traditionnel bougna kanak ont été gratuitement proposés à la dégustation dans un esprit de partage et de convivialité.Ce dimanche, après une matinée rythmée par des chants religieux, les visiteurs ont également pu admirer tout le savoir-faire des artisans du pays. Chapeaux, bijoux et portefeuilles en tapa ont été particulièrement appréciés. Enfin jusqu'en fin d'après-midi, les artistes Tevita, Bua Kejenyi, Manureva et Faka Galo Gataa se sont succédés sur scène lors d'un concert ouvert à tous.