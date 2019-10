La fête de la science a débuté à Nouméa

© Caroline Antic-Martin

« Des algues pour le bétail »

© Caroline Antic-Martin Mathilde et Orlane avec leur projet "des algues pour le bétail"

Donner un sens aux cours

Ce sont une vingtaine d’exposants qui s’étaient donné rendez-vous hier au cœur des jardins de l’IRD. Lycéens, collégiens et élèves du primaire concouraient autour d’un thème : « racontez la science, imaginez l’avenir ». Des projets tournés en majeure partie vers le développement durable.C’est avec un aplomb déconcertant que Mathilde, élève de première au lycée du Mont-Dore présente son projet aux visiteurs. « Des algues pour le bétail », c’est son nom, se propose d’utiliser le végétal marin en tant qu’aliment pour les vaches.« Lors des périodes de sécheresse, il n’y a plus assez d’herbe pour nourrir les vaches, donc on voulait utiliser l’algue. Au début, on a fait des expériences de comparaison pour montrer que l’algue est vraiment similaire à l’herbe, et ensuite, on est passé à l’étape fabrication avec nos propres granulés ».Une alternative judicieuse en période de grande sécheresse sur le territoire. Un moyen durable et à moindre coût d’alimenter le bétail, qu’elle a développé durant toute l’année scolaire avec sa coéquipière Orlane.« Comme on voulait quelque chose en rapport avec l’environnement et les animaux, on a pensé pourquoi pas vu qu’il y a beaucoup de sécheresse ici. On espère travailler avec des fermes aquacoles et en collaboration avec des agriculteurs. Pourquoi pas ? On pourrait essayer ».Un projet pédagogique qui permet comme l’assure Alain Narcissot, professeur de Sciences de la Vie et de la Terre au lycée du Mont-Dore, d’impliquer les élèves au-delà des cours.« Çà leur donne un sens à ce qu’ils font en classe, parce que c’est vrai qu’on apprend plein de choses, mais je pense qu’il faut répondre à la question quand on rentre à la maison : à quoi çà sert ? Et puis aussi leur montrer qu’il n’y a pas que l’école qui permet de gagner en compétence et d’apprendre des choses ».Si l’initiative n’a pas permis aux deux jeunes femmes de remporter le Prix des jeunes scientifiques, elle aura favorisé les échanges et les rencontres, autour du développement durable et de la recherche.Pour l’occasion, deux cents jeunes issus des trois provinces sont venus concourir au Prix des jeunes scientifiques. La fête de la science se poursuit mardi 8, à Koné, au collège de Paiamboué et mercredi 9 à Ouvéa, au groupe scolaire de Fayaoué.