Fêtes des mères : les Calédoniens sont nombreux à faire leurs achats de dernière minute

Charlotte Mannevy (AM) •

Les mamans sont à l’honneur ce dimanche, et si pour certains l’heure était ce matin aux achats de dernière minute, pour d’autres bien plus jeunes, c’est l’occasion de revenir sur cette journée toute particulière.

La fête des mères vue par les enfants

Achats de dernière minute

Dans l’un des magasins de vêtement de la place ouvert ce dimanche, on reconnaît vite les grands enfants à la recherche d’un cadeau de dernière minute, à quelques heures du déjeuner familial. Pull sous le bras, Loïc est sûr de lui, sa maman lui pardonnera de ne pas lui avoir offert ce matin. "Je n’ai pas eu trop le temps cette semaine, j’avais cours. Mais c’est un cadeau de ma part donc elle devrait être contente", lance le client.

Dans une autre enseigne, on trouve des retardaires, mais aussi de jeunes adolescents très stratèges comme Noëlie. "On lui a déjà offert des cadeaux ce matin, mais je vais lui en offrir un autre de ma part uniquement, comme ça je lui montre que je l’aime plus que mon petit frère". Et puis, on trouve aussi des généreuses, prêtes à gâter tout leur entourage comme Fiona, dont la sœur est une toute jeune maman. "On doit célébrer la maman, ce n’est pas que le rôle du papa ou des enfants".

Et si bon nombre d'entre eux ont réalisé des achats de dernière minute, d'autres, avaient prévu le coup dès le début du mois. "Certain s’y prennent quand même en retard mais cette année, d’autres ont débuté leurs achats au début du mois", affirme une commerçante.

Que les mamans qui n’ont pas encore eu de cadeaux ne paniquent pas, certains de ces magasins, sont encore ouverts juqu’à ce dimanche soir.