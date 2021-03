Focus sur la production d’oxygène médical en Nouvelle-Calédonie

Caroline Antic-Martin et Gaël Detcheverry (AM) •

« Notre cuve principale de stockage est actuellement à un niveau de 100%. On pourra réalimenter l’ensemble du territoire à la demande », lance Stéphane Vergnon, directeur d’exploitation et directeur qualité, hygiène, sécurité et environnement de l'unique entreprise calédonienne de production de médicaments.

Quatre étapes

Il s'agit de l’unique entreprise calédonienne, qui produit ses médicaments. Son produit phare : l’oxygène liquide, fabriqué tout simplement, à partir de l’air ambiant. « Il y a quatre grandes étapes importantes », précise Vincent Mailhol, directeur du développement industriel et commercial de la société.

« La première est l’étape de compression. On va comprimer l’air à 8 barres et le refroidir à 4 degrés. Ensuite vient la purification, puis la liquéfaction de l’oxygène et de l’azote. La dernière étape, c’est la distillation, elle permet de séparer l’oxygène et l’azote liquide pour obtenir des produits d’une pureté supérieure à 99,5% ».

©Gaël Detcheverry / Nc la 1ere

Urgences

Indispensable en temps de Covid et plus généralement pour les toutes les urgences, l’oxygène médical est livré sous forme liquide à – 180° au Médipole et à l’hôpital du Nord. Ces deux établissements le transforment eux-mêmes en oxygène gazeux, avant de l’administrer aux patients.

L’entreprise produit également de l’oxygène gazeux en bouteilles, à destination de ses autres clients. « Si on était sollicités pour répondre à une urgence sanitaire, on aurait la capacité aujourd’hui, de remplir jusqu’à 700 bouteilles par jour », ajoute Myriam Balme, directrice générale et pharmacien responsable.

©Gaël Detcheverry / Nc la 1ere

Répondre à la demande

Chaque lot est analysé avant livraison. Pour l’heure, l’usine produit largement en dessous de ses capacités, mais bien assez pour répondre à la demande. Le stock stratégique sur site est de 120 000 litres d’oxygène liquide, poursuit Myriam Balme, directrice générale et pharmacien responsable.

« Grâce à ces 120 000 litres d’oxygène liquide, nous serions aujourd’hui en capacité de fabriquer 100 millions de litres d’oxygène gazeux. C’est l’équivalent de la quantité d’oxygène pour soigner plus de 700 personnes, pendant 10 jours, à une posologie de 10 litres par minutes ».

Export

Si l’usine fournit les centres de soin du territoire, elle exporte même ses produits. La semaine dernière, l’entreprise a livré une cinquantaine de bouteilles, soit 1000 m3 d’oxygène gazeux à l’hôpital de Wallis-et-Futuna, pour aider le territoire dans sa lutte contre la Covid 19.