Fortes pluies et orages : 32 des 33 communes calédoniennes en vigilance jaune à l’approche du week-end

Non seulement le week-end des 16 et 17 novembre s’annonce pluvieux sur une partie de la Nouvelle-Calédonie, mais l’intensité des précipitations et le risque d’orage entraînent une vigilance jaune pour toutes les communes, sauf une.

Il n’y a que l’île des Pins qui y échappe. Ce vendredi après-midi, face au risque de fortes pluies et d’orages, la nouvelle carte de vigilance place 32 communes sur 33 en alerte jaune. Plus tôt dans la journée, elles étaient 24. Mais depuis, tout le Sud-Ouest a été ajouté à la liste. Météo France Nouvelle-Calédonie a prévu des averses par endroits en fin de journée. Puis une activité orageuse qui reprend durant la nuit sur l’extrême Nord de la Grande terre, le Nord-Est et le Nord des Loyauté. Par ailleurs, mauvaise nouvelle pour le week-end : ce samedi, "en journée, le risque orageux est présent sur la majeure partie du pays". Et les cumuls de précipitations qui vont avec "pourront être localement significatifs". La bonne nouvelle, c’est que la pluie est la bienvenue face à la sécheresse et à la multiplication des feux de forêt.

