Fortes pluies, orages, vent violent : dix communes du Nord en vigilance orange

Dans le détail

Le temps ne s'arrange pas... C'est désormais toute la Grande terre, Belep et l'île des Pins qui sont placées en avis de vigilance. «Un axe pluvio-orageux arrive par le Nord de la Grande Terre et s’étend vers le Sud», prévient en effet Météo-France Nouvelle-Calédonie . Accompagné de vent fort, il devrait concerner la Grande terre jusqu'à demain matin.• Vigilance orange aux fortes pluies et aux orages, mais aussi au vent violent, pour Belep, Poum, Koumac, Kaala-Gomen et Voh.• Vigilance orange aux pluies orageuses pour OOuégoa, Pouébo, Hienghène, Touho et Poindimié.• Vigilance jaune aux fortes pluies et aux orages pour le reste de la Grande terre, à partir d'une ligne Koné Ponérihouen, complétée par une alerte jaune au vent violent sur la façade Ouest et Yaté.• Vigilance jaune au vent fort sur l'île des Pins.