"Game of Thrones" s’invite à l’université de Nouvelle-Calédonie

Le 1er festival historique médiéval de l'UNC s'est tenu dimanche et lundi sur le campus de Nouville, à Nouméa. Au programme : des décryptages, des expositions et des mini-conférences inspirés de la série américaine.

Au travers de ce festival "Game of ThrUNC", les membres de l’association des étudiants en histoire de l’université, ont effectué, dimanche 25 et lundi 26 juillet, une véritable plongée, avec l'aide du Sci-Fi club, dans les aventures des familles les plus célèbres de la série culte Game of Thrones, telles que Tyrell, Lannister, Baratheon ou Stark.

Objectif : "Déceler les inspirations historiques" au cœur de la saga, précise Vincent Royer, membre de l’association. L’étudiant a travaillé sur le mur de glace, référence à "la grande muraille de Chine ou le mur d’Hadrien en Ecosse, tombés en désuétude ou abandonnés ."

Références historiques

Maladies de l’époque, spartiates, femmes-viking… Au total, une quinzaine de thématiques ont été développées. L’occasion pour les professeurs de rendre l’apprentissage plus ludique.

Raphaëlle Galinié, élève et membre de l’association, a planché, de son côté, sur la "Banque de Fer". Elle évoque les similitudes avec les banquiers florentins et italiens. De quoi aider à "comprendre les références historiques" et affûter le regard de ces élèves passionnés, face aux innombrables références à l’histoire, distillées dans bon nombre d’œuvres cinématographiques.

