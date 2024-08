Gendarmes violemment caillassés à Poya : un jeune adulte condamné à un an et demi de prison ferme

Audiences en comparution immédiate ce lundi, au tribunal de Nouméa, dans le cadre des troubles persistants en Nouvelle-Calédonie. Des prévenus devaient répondre de violents jets de pierre contre les forces de l’ordre. Un jeune homme a été condamné à dix-huit mois de prison ferme, notamment pour avoir blessé une gendarme mobile à Poya et un autre, à une peine de six mois. Un procès concernant Thio a été renvoyé.

Un jeune de dix-huit ans, en terminale, a été condamné à dix-huit mois de prison ferme. C’était ce lundi 19 août, au tribunal de Nouméa. Des audiences en comparution immédiate étaient prévues suite aux affrontements survenus la semaine dernière entre émeutiers et forces de l’ordre, à Poya et à Thio. Des altercations marquées par de violents caillassages envers les gendarmes. Le lycéen, qui n’avait pas d’antécédent judiciaire, a notamment été reconnu coupable d’avoir gravement blessé une mobile par jet de pierre. La peine prononcée reste moins importante que celle requise, à savoir trois ans.

"Cette violence qui va crescendo"

"Le rôle de l’avocat de la partie civile n’est pas de requérir une peine ni de se réjouir que des gens soient condamnés", a réagi Maître Nathalie Lepape, interrogée par NC la 1ère. "Je me réjouirais plus si les gendarmes n’étaient pas l’objet de cette violence qui va crescendo, avec des faits de plus en plus graves et des blessures de plus en plus graves puisque dans l’un des dossiers, c’est une gendarme mobile qui a été atteinte au front, malgré son casque et sa visière de protection, par une grosse pierre. À un point tel qu’elle a perdu connaissance pendant près d’un quart d’heure, qu’elle a dû être évacuée par ses camarades sur un bouclier et dans la benne d’un pick-up et que malheureusement, elle devra subir d’autres examens, dont des examens neurologiques en Métropole dans le cadre d’un rapatriement sanitaire qui devrait intervenir bientôt."

Nathalie Lepape, avocate de la partie civile, au micro de Thierry Chapuis et Franck Vergès :

Pas de mandat de dépôt pour l'autre prévenu de Poya

Un autre prévenu, âgé de 28 ans, a été condamné à six mois de prison ferme, sans mandat de dépôt c'est-à-dire sans placement immédiat au Camp-Est, là aussi pour jets de pierre envers les forces de l’ordre à Poya. Il doit être présenté devant un juge d’application des peines pour un éventuel aménagement de la sentence.

Contrôle judiciaire pour le protagoniste de Thio

En revanche, le procès d’un homme de 57 ans a été renvoyé au 1er octobre à la demande de la défense. Placé en détention provisoire, il est suspecté d’avoir blessé un jeune gendarme mobile au visage. Là encore par jet de pierre, durant les affrontements extrêmement violents survenus à Thio jeudi 15 août, qui ont entraîné la mort d’un homme et la grave blessure d’un autre, attribuées à des tirs de riposte des gendarmes.

Le quinquagénaire a été placé sous contrôle judiciaire, avec obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de Dumbéa, et interdiction de se déplacer en dehors de Nouméa et de Dumbéa.