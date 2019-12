Le gouvernement poursuit ses consultations sur les comptes sociaux

Brigitte Whaap et Christian Favennec (CM) •

« On n’a pas le choix, il faut faire quelque chose »

Un « effort collectif »

Le plan de sauvetage présenté mi-décembre

Le conseil d’administration de la Cafat a été la première étape d’une série de rencontres pour le gouvernement. En effet celui-ci prépare un plan pour équilibrer les comptes sociaux. Le président du gouvernement et le cabinet de Valentine Eurisouké ont rassuré les professionnels libéraux inquiets la semaine dernière. Ils ont depuis rencontré les mutuelles, les pharmaciens, les sages-femmes et les médecins généralistes.« Concernant les généralistes, nous c’est assez particulier et ça correspond quand même à plusieurs millions de francs » explique le Dr Hugues Bourgeois, du syndicat « Union pour la défense de la médecine générale ». Il s’agit en effet de supprimer une rémunération qui concerne le suivi administratif des longues maladies.« On n’a pas le choix, il faut faire quelque chose » poursuit le Dr Bourgeois. « Le déficit est tellement colossal, ça fait peur non seulement à la profession, mais ça fait peur à la population aussi ».Une concertation avec les acteurs du système de santé, pour trouver des solutions afin de pérenniser le système de santé calédonien. Pour cela prévient le président, tout le monde devra faire des efforts.« Je sens véritablement une prise de conscience de tous ceux que j’ai rencontrés jusqu’à maintenant de la citation dans laquelle nous nous trouvons, et une volonté de participer à cet effort collectif » concède Thierry Santa, le président du gouvernement.Les rencontres vont se poursuivent toute la semaine prochaine, avec les retraités et les organisations syndicales. Le plan de sauvetage du Ruamm sera présenté aux élus le 16 décembre prochain.