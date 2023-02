Grève des fonctionnaires territoriaux : des perturbations à prévoir

Sept organisations syndicales ont déposé un préavis de grève pour la journée de jeudi 23 février. Des perturbations sont attendues surtout dans les établissements scolaires mais aussi dans les collectivités publiques et dans le transport aérien.

Regroupés dans une intersyndicale, sept syndicats ont déposé un préavis de grève pour ce jeudi. Ils réclament une revalorisation du point d’indice pour les fonctionnaires territoriaux, les contractuels et les retraités de la fonction publique. Le mouvement occasionnera des perturbations.

Le secteur de l'enseignement sera le plus touché demain, jeudi. La plupart des personnels des écoles publiques, maternelles et primaires pourrait massivement suivre le mot d’ordre de grève générale. Il est donc conseillé aux familles de vérifier au plus vite que les enseignants devant assurer l’accueil seront bien présents jeudi. Certains parents ont reçu des messages pour les prévenir que leur enfant ne sera pas pris en charge ce jeudi et qu’il faudra rechercher un mode de garde alternatif.

À Nouméa, le service de garderie du matin sera fermé. Cependant pour les écoles ouvertes, seuls les services de cantine et de garderie du soir pourront accueillir les enfants.

À Dumbéa, le service de garderie du matin ne pourra pas être assuré dans les écoles maternelles et primaires publiques. Les services de cantine et de garderie du soir seront assurés uniquement dans les écoles en capacité d’ouvrir.

À Païta, plusieurs écoles garderont portes closes, quand d'autres fonctionneront en mode dégradé. Trois lignes de transport ne seront pas en service.

En province Nord, les internats provinciaux seront fermés à partir de cet après-midi, après le déjeuner. Leur réouverture se fera ce vendredi aux horaires habituels. Sont concernés les internats de Hienghene, Canala, Houailou, Poindimié, Koné et Ouégoa. A noter qu'à Koumac, l’internat pourra assurer le service de demi-pension jeudi midi.

Il y aura aussi des perturbations dans le ciel. L’organisation des vols domestiques pourrait connaître des modifications et des retards. Plusieurs agences de l’OPT pourraient être fermées ce jeudi. Enfin sur l’ensemble du pays, les administrations provinciales et communales pourraient fonctionner au ralenti.