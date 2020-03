Le haut-commissaire réagit après un week-end meurtrier sur les routes

F.T. •

Quatre accidents dont deux mortels

«Les forces de l’ordre vontsur les routes au cours des prochaines semaines», annonce le haut-commissaire dans un communiqué diffusé ce lundi après-midi, au lendemain d’un week-end terrible sur le plan de la sécurité routière. «Cependant, ajoute Laurent Prévost, seulpeut impacter les principales causes d’accidents : vitesse excessive ou inadaptée, consommation d’alcool ou de stupéfiants, usage du téléphone au volant et non-respect du code de la route (refus de priorité, franchissement de ligne continue, non-respect de la ligne de stop, etc.).» Samedi , puis dimanche , deux collisions frontales successives sur la même commune deont causé la mort de quatre personnes. Si on ajoute les deux autres accidents, deet de, ce sont une dizaine de personnes qui ont été blessées, dont plusieurs grièvement.

Réaction au week-end meurtrier des 7 et 8 mars by Françoise Tromeur on Scribd