Huit jeunes calédoniens en décrochage scolaire obtiennent leurs diplômes grâce à un nouveau partenariat de formation

100% de diplômés, pour la toute première formation mixte proposée par le RSMA , le CFA et la chambre des métiers. Ce partenariat de formation est unique au niveau national car il associe civil et militaire. Huit jeunes calédoniens en situation de décrochage scolaire sont désormais des professionnels en installation sanitaire et énergies renouvelables.

Huit jeunes militaires apprentis sont désormais professionnels en plomberie. Anciennement en décrochage scolaire, ils ont acquis en 20 mois leur autonomie professionnelle, grâce au partenariat unique de formation entre le RSMA, le CFA et la chambre des métiers. C'est un véritable bon pour l'emploi, notamment pour Willy et Joachim, fraîchement diplômés. "C'est un point fort pour moi, je peux passer maintenant dans n'importe quelle entreprise. Je suis fier car c'est un métier d'avenir " indique Willy. "Ça me permet après de pouvoir trouver du travail" ajoute Joachim. La réaction des lauréats, au micro de Nadine Goapana. Réactions des lauréats Un partenariat reconduit pour 2022 Ce cursus à la fois militaire et civil se veut adapter aux besoins du marché professionnel local. "Un bilan de réussite, par rapport au partenariat, qui est quand même une première entre une chambre de métiers et le régiment du service militaire adapté. Dans l'ensemble, on est plutôt fiers d'avoir un taux de réussite de 100%" explique Amanda Bao, directrice du centre de formation de l'artisanat. Fort de ce succès national, le partenariat civil et militaire est reconduit pour l'année prochaine. "Nous avons déjà entamé une deuxième cohorte de formation, sur le même principe, installateur sanitaire et énergies renouvelables. Nous allons entamer une troisième formation à compter de mars, qui cette fois-ci, sera légèrement différente : agent maintenance en bâtiment" explique le commandant Jean-Philippe Chabaud, chef d'antenne du RSMA à Nouméa. Trois lauréats, dont deux jeunes femmes ont effectué leur alternance, durant huit mois, au sein de l'entreprise Syrius. • ©Nadine Goapana / NC la 1ère

Leur CAP en poche, la plupart de ces huit nouveaux professionnels ont décroché des promesses d'embauche. Trois lauréats, dont deux jeunes femmes ont effectué leur alternance, durant huit mois, au sein de la même entreprise.



Les précisions de Laurent FISHER, gérant de la société Syrius, qui a accueilli les jeunes en alternance, au micro de Nadine Goapana. Interview de Laurent Fisher

