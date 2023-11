Conférence des Eglises du Pacifique : "Il y a de plus en plus de menace sur nos îles et nos populations"

La conférence des Eglises du Pacifique s'est refermée ce jeudi après une semaine d’assemblée générale. Le pasteur Wakira Wakaine, délégué EPKNC (Eglise protestante de Kanaly Nouvelle-Calédonie), était l'invité du journal radio de midi.

220 délégués venus de tout le Pacifique, des îles Tonga, des Kiribati, des Salomon, du Vanuatu, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de West Papua, des Samoa, des Samoa Américaine, ou encore de Maui nui se sont réunis depuis le début de la semaine à l'Université de Nouvelle-Calédonie, à Nouville, pour la conférence des Eglises protestantes du Pacifique.

La dernière assemblée avait eu lieu en 2018, à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

"Nous avons pris le flambeau pour amener l'assemblée générale ici dans notre pays. Six résolutions très importantes ont été prises pour l'avenir de notre région et de nos Eglises dans le Pacifique", explique le pasteur Wakira Wakaine, délégué de l'EPKNC (Eglise protestante de Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Il était l'invité du journal de midi de ce jeudi, présenté par Madriko Peteisi.

Six résolutions

Ces résolutions concernent :

1. L'autodétermination

"La conférence soutient la mission de l'Eglise ici en Nouvelle-Calédonie", explique le pasteur.

2. La mission des Eglises

"Il est important de rappeler que nous avons une mission dans nos Eglises ici dans le Pacifique. Dans chaque Eglise, nous avons une organisation qui gère nos responsabilités."

3. La "richesse" des Eglises

"Notre richesse, ce sont les jeunes, les femmes, les enfants. Ils font partie de la richesse de nos Eglises qu'il faut protéger, comme nos valeurs culturelles."

4. La militarisation du Pacifique

"Il y a de plus en plus de menace sur nos îles et nos populations à partir des grandes puissances qui viennent ici dans le Pacifique."

5. Les gardiens des océans

"Les Eglises ont la responsabilité de protéger les océans, qui font partie de notre patrimoine, de notre héritage."

6. Environnement et changement climatique

"C'est un sujet très largement suivi dans nos îles. Nous voyons l'expérience des Kiribati, des Tuvalu, des îles Marshall, qui subissent les conséquences des changements climatiques et de la montée des eaux."

Louis Mapou, le président du gouvernement, a tenu un discours en début de semaine au cours duquel il a évoqué "une démarche de pardon qui a été demandée à toutes nos communautés. Un travail de réconciliation. C'est un des grands sujets sur lesquels il nous a interpellés", précise Wakira Wakaine.