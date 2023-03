Ils ont fêté le 132e anniversaire de l'arrivée des premiers vietnamiens en Nouvelle-Calédonie

132 ans de présence vietnamienne en Nouvelle-Calédonie. Un anniversaire célébré ce dimanche matin à Nouméa, avec une commémoration devant la statue des Chan Dang du quartier asiatique. L’occasion pour les familles présentes de partager cette histoire avec leurs enfants. C’est le cas de Mai Huong venue avec ses trois enfants et son mari.

Séance photos, ce dimanche matin, avant le début de la commémoration de l'arrivée des premiers Chan Dang (pieds engagés) sur le Caillou il y a 132 ans. Ces premiers travailleurs originaires du Vietnam débarqués du navire le Chéribon. Mai Huong pose avec ses trois enfants en tenue traditionnelle. Elle est arrivée adolescente en Nouvelle-Calédonie. Et elle fait vivre sa culture au sein de son foyer tous les jours.

"La culture vietnamienne, elle se vit au quotidien aussi bien à travers le rythme de la vie quotidienne que de la cuisine en particulier. Elle se vit aussi à travers les valeurs et l'éducation qu'on donne, les habitudes et la manière de réfléchir et d'appréhender les choses."

Mai Huong, entourée de sa famille, pour célébrer les 132 ans de présence vietnamienne sur le Caillou. • ©Stéphanie Chenais / NC la 1ère

Mai parle et écrit le vietnamien. Une langue qu’elle a transmise à ces enfants. "Mes enfants comprennent très bien mais rechignent un petit peu à parler parce que la situation ne les y contraint pas vraiment. On retourne très souvent [au Vietnam]", poursuit la jeune femme qui a rencontré son époux au Vietnam et s'y est marié.

Mai souhaite partager sa culture avec tous les Calédoniens. "L'amicale vietnamienne est pour les Vietnamiens et tous les amoureux du pays, précise-t-elle. Mes enfants participent. Nous invitons tous ceux qui aiment les activités et la culture à venir participer et tester."

L’amicale vietnamienne propose toute l’année des activités sportives, culturelles et des cours de langues.