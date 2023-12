Incendies : sept personnes interpellées depuis vendredi, dont cinq mineurs

C'est un des objectifs forts de la gendarmerie : identifier et interpeller au plus vite les personnes responsables de départs de feu. Ces derniers jours, plusieurs enquêtes ont été ouvertes, elles ont permis l'identification de sept personnes, dont cinq mineurs.

Stéphanie Chenais avec Julien Mazzoni •

Les gendarmes ne cessent de le rappeler "les incendies, feux de brousse, et écobuages mal maîtrisés font toujours l'objet d'une enquête, afin de déterminer leurs provenance et leurs éventuels auteurs."

Grâce aux investigations menées depuis vendredi, déjà cinq identifications et interpellations ont eu lieu, ne serait-ce qu'en province Nord. Ce jeudi 14 décembre, deux autres mineurs ont été interpellés à Dumbéa pour le feu parti du trou des Nurses.

Un préjudice de 3 millions de francs à Ouégoa

Parmi les cas les plus marquants, une jeune femme a été interpellée pour le feu du dimanche 10 décembre à Ouegoua. Le préjudice se porte à 3 millions de francs, avec la destruction de deux conteneurs, d’installations électriques et d'une partie de maison. La mise en cause a reconnu les faits, elle est convoquée devant le tribunal de Koné, en juin 2024.

Circulation bloquée à Koné

Du côté de Koné, un homme de 35 ans a été interpellé en flagrant délit par les gendarmes près de la tribu de Bako, lors de l'incendie de ce lundi 11 décembre. Un feu qui a nécessité l'interruption de la circulation sur la RT1. L'homme a reconnu les faits en garde à vue et écope lui aussi d'une convocation par officier de police judiciaire pour juin.

Trois mineurs de 10 à 14 ans interpellés à Voh

Enfin dans le secteur de Voh, les investigations de la gendarmerie ont permis d'auditionner trois mineurs de 10 à 14 ans, dans l'incendie de la tribu de Oundjo. Selon leurs déclarations, ils ont joué avec un briquet et mis le feu sans en avoir l'intention. L'auteur présumé de la mise à feu est convoqué devant le juge des enfants pour reconnaissance préalable de culpabilité en mars 2024.