Les indépendantistes se joignent au collectif « Usine du sud = usine du pays »

Le FLNKS, les coutumiers et des syndicats rejoignent le collectif « Usine du sud = usine du pays », pour dire non à la reprise de Vale par l’Australien New Century Ressources. Ils prévoient une grande marche ce vendredi, dans les rue de Nouméa.

Si Vale donne cette usine à l’Australien, le groupe va récupérer les titres miniers qui sont là-bas. Il est normal que les calédoniens bougent pour récupérer toutes ces richesses, mais aussi pour dire que cette usine, on est capables de la faire fonctionner. On n’a pas besoin de l’Australien, qui ne maîtrise pas l’hydrométallurgie et qui a très peu de moyens financiers - Justin Gaïa, vice-président du conseil coutumier Drubéa Kapumë

Le collectif « Usine du sud = usine du pays », réuni ce lundi matin au sénat coutumier, affirme soutenir un projet de reprise de l’usine du Sud « répondant aux ambitions de valorisation optimale du minerais de Goro, définis en 2002 ». Refusant « le bradage du complexe minier et industriel de l’usine et l’exportation de 2 millions de tonnes de garniérites ».Ses membres, qui regroupent l'instance Coutumière de Négociation (ICAN), le Sénat coutumier, le FLNKS, l'UC, le Palika, l'UPM, l'ADUS et le MNSK ainsi que l'USTKE et l'USOENC, exigent que le repreneur soit « en mesure de respecter les engagements contenus dans toutes les autorisations et les aides apportées par les pouvoirs publics, pour produire en Nouvelle-Calédonie de l’oxyde de Nickel et du sulfate de Cobalt ».Dix années après la mise en route de l’usine, selon le collectif, « VALE jette l’éponge, alors qu’elle a contracté avec le territoire des engagements fermes, sur trente années d’exercice ».Le collectif Usine du sud = usine du Pays, aux côtés des coutumiers du sud et de l’ICAN, exigent que les discussions soient ouvertes avec les porteurs du projet n°2, déposé par le groupe Sofinord et l'industriel Korea Zinc. « Seul ce projet permettra de répondre aux exigences environnementales, socio-économiques et sociétales », poursuit le collectif.Ses membres lancent un appel à l’État, au Congrès, ainsi qu’à la province Sud, pour qu’aucune caution ni soutien ne soient apportés à un projet de délocalisation de l’usine du Sud, « qui priverait notre pays de plus de 30% de sa richesse augmentée, de l’impact des 2 millions de tonnes de minerais exportés ».