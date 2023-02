INFOGRAPHIE. Les principaux chiffres de la rentrée scolaire 2023

Pour la rentrée scolaire 2023, 63 800 élèves étaient attendus de la maternelle au lycée, en Nouvelle-Calédonie. Le point en chiffres pour cette journée spéciale.

Noémie Dutertre •

Les vacances sont terminées ! Au total, 63 800 élèves retrouvent les bancs de l’école, de la maternelle au lycée. Des effectifs en diminution d’1,9 % dans le premier degré et d’1,4% dans le second degré par rapport à l’an dernier.

Plus de 63 000 élèves sont scolarisés en Nouvelle-Calédonie. • ©NC La 1ère/ Cédric Dubois

Dès ce lundi, les élèves sont accueillis et pris en charge par 1750 enseignants dans le premier degré et 3000 pour le second degré.

infographie nombre d'enseignants en NC • ©NC La 1ère / Cédric Dubois

Une nouvelle année

Le gong a donc retenti dans les 340 établissements scolaires du pays, après deux mois de vacances. Certains élèves ont également rejoint leur internat pour la semaine.

Plus de 4 000 élèves sont internes en Nouvelle-Calédonie. • ©NC La 1ère/ Cédric Dubois

Quelques problèmes de transports