INFORMATIONS PRATIQUES. Crise en Nouvelle-Calédonie : réouverture de la mairie à Païta et du musée maritime à Nouméa

Après un mois de violences et de troubles en Nouvelle-Calédonie, le quotidien peine encore à reprendre ses droits. Ce mercredi, Païta rouvre son hôtel de ville au public. Accessibles aussi, les CMS de Dumbéa-sur-mer et de Montravel à Nouméa. Le musée maritime attend également les visiteurs, avec des horaires aménagés. NC la 1ère fait le point sur les informations pratiques, ce mercredi 12 juin.

La quatrième ville de Nouvelle-Calédonie relance un fonctionnement plus normal de ses services. Deux centres médico-sociaux ont repris du service dans l'agglomération de Nouméa. Et comment fonctionne l'enlèvement des ordures ménagères ? Sans oublier le retour possible au musée maritime. NC la 1ère fait le point en matière d'informations pratiques, pour ce mercredi. Rappelons que le couvre-feu reste en vigueur sur toute la Calédonie, de 6 heures à 18 heures, jusqu'au matin du 17 juin.

Les mairies et services paramunicipaux

Païta

-La ville de Païta, qui a été très marquée par les violences, rouvre ses locaux et reprend son activité à compter de ce mercredi. La mairie principale est ouverte de 7h30 à 15h30 (14h30 pour la régie, et pour tous les services le vendredi). Sont concernés l’ensemble des services généraux, à l’exception des services techniques et du service de l’urbanisme, "en cours de réinstallation après incendie des locaux".

-Attention, certains services fonctionnent encore en mode dégradé. Par ailleurs, la mairie annexe, à Tontouta, reste fermée jusqu’à nouvel ordre. Autre précision : "Le site de l’Arène du Sud n’est pas ouvert au public. En revanche, le parcours santé et les aires de jeux sont accessibles comme durant toute la période de trouble."

-Concernant les services de cantine, de garderie périscolaire et de transport scolaire, "les prélèvements programmés le 12 juin ne seront pas effectués afin de prendre en compte l’absence de service du 13 mai au 16 juin", signale la mairie. "Les prélèvements de juillet seront maintenus si les conditions de reprise des services sont effectives."

Le Mont-Dore

Le Centre communal d'action sociale assure une permanence d'écrivain public à Boulari, vendredi 14 juin, de 9 heures à 11 heures. Un service gratuit afin d'aider celles et ceux qui ne se sentent pas capables de rédiger des courriers, textes ou demandes écrites diverses (renseignements au 41 03 20).

Touho

La santé

Les centres médico-sociaux

La province Sud a rouvert ses CMS de Montravel, à Nouméa, et de Dumbéa-sur-mer, pour les consultations médicales et de PMI (protection maternelle et infantile). Ils fonctionnent en matinée, de 9 heures à midi, plus de précisions ici.

Les cabinets médicaux

Les poubelles

Dumbéa

-Collecte exceptionnelle de déchets ménagers, en porte-à-porte, ce mercredi 12 juin, dans les secteurs suivants : la pointe à la Luzerne à Katiramona, le long de la RT1 depuis le col de Tonghoué jusqu'au rond-point de l'Ordre national du mérite, le quartier du lotissement Alamandas, Dumbéa-sur-Mer/Apogoti ("toutes les avenues et rues possibles du Dumbéa mall jusqu'à la station Shell"), les Koghis.

-Par ailleurs, des bennes provisoires restent en place, jusqu'à nouvel ordre, aux points de collecte suivants : Katiramona à côté de la salle omnisports ; devant l'entrée du quai d’apport volontaire nord ; sur le parking de la piscine ; ZAC Panda, en face de la station-service ; à Apogoti à côté du Family park.

Des informations détaillées ici

Païta

La tournée de ramassage prévue pour ce mercredi concerne le Grand Tamoa, qui n'a pas pu être collecté lundi. À partir de jeudi, il est prévu la reprise des tournées habituelles.

Le Mont-Dore

-Collecte en porte-à-porte prévue ce mercredi à Plum et Mouirange. Jeudi, à La Coulée. Vendredi, à Yahoué, au Pont-des-Français, à Robinson, Boulari et Saint-Michel.

-Benne provisoire à la mise à l’eau de la Conception, jeudi, de 9 heures à midi.

-Déchetterie de La Coulée ouverte du lundi au vendredi, de 8 heures à 11 heures, "pour les apports volontaires d’ordures ménagères en sacs fermés uniquement".

Boulouparis

Ouverture de la déchèterie, ce mercredi, de 8 heures à 11 heures et de 13 heures à 17 heures.

La Foa

Ouverture de la déchetterie, ce mercredi, de 9 heures à 11 heures et de 13 heures à 17 heures.

Bourail

Ouverture de la déchetterie, ce mercredi, de 13 heures à 17 heures, puis jeudi et vendredi aux horaires habituels.

Les aides financières pour les entreprises

Depuis lundi soir, il est possible de demander l'aide financière à destination des entreprises, des indépendants et des entrepreneurs. C'est le fonds de solidarité de l'Etat : https://www.impots.gouv.fr/aide-financiere-nouvelle-caledonie

L'ensemble des aides mises en place est consultable sur le site de la CCI.

La culture

Le musée maritime

Il faut remettre en route les services essentiels mais ça ne fait pas tout ! "Plus que jamais nous avons besoin de recréer du lien entre nous, aussi nous avons hâte de vous accueillir de nouveau", fait savoir le musée maritime de Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Il a annoncé sa réouverture à compter de ce mercredi, en ajustant ses horaires de 9 heures à 16 heures, du mardi au samedi (fermé le dimanche).

Les transports

Navettes maritimes gratuites entre le Mont-Dore et Nouméa

Desserte maritime des îles

Prochaine rotation du Betico avec l'île des Pins dimanche 16 juin, en aller-retour "express" dans la journée.

Le Betico sera en carénage du 18 juin au 4 juillet inclus. Pas de rotations pendant cette période.

Air Calédonie

-Réouverture progressive pour la compagnie domestique Air Calédonie. Retrouvez les informations des vols ici.

-L'accès à l'aéroport de Magenta, à Nouméa, est modifié.

Vols internationaux

-Aircalin reprend très progressivement ses rotations, retrouvez les vols autorisés là :

-Air New Zealand annonce que les vols sont suspendus entre Auckland et Nouméa du 10 juin au 28 septembre 2024. Voir en ligne pour en savoir plus sur les avoirs et les remboursements.

Les bus

Il n'y a toujours pas de réseaux de transports en commun sur la Grande terre, ni le Raï ni Tanéo.

L'eau et l'électricité

Les agences postales et bancaires

Pas d'alcool sur la zone VKP

Un arrêté du haut-commissariat en date du 9 juin autorise désormais les cavistes à vendre de l’alcool sous certaines conditions. Certains professionnels ont déjà repris leur activité. Mais les mairies de Koné, Pouembout et Koné ont décidé, elles, de prendre ce mardi un arrêté d’interdiction de vente d’alcool qui inclut les cavistes.

Un arrêté motivé par les “tensions et hostilités présentes sur le territoire de la commune de Koné, de nature à créer des désordres et à porter atteinte à la sécurité des personnes” écrit par exemple la mairie de Koné dans son arrêté. La mairie évoque aussi dans ses attendus la tenue samedi sur la commune d’un congrès du FLNKS qui pourrait “engendrer des troubles à l’ordre public, amplifiés par la consommation d’alcool”.

Les annulations

Pas de marché de Mamie, dimanche 16 juin, à Farino. Il est annulé.