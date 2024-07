INFORMATIONS PRATIQUES. Le couvre-feu à 21h ce lundi soir, les horaires des services du gouvernement mis à jour et des écoles qui continuent d'ouvrir

Le couvre-feu est assoupli pour passer à 21 heures, dès ce lundi soir. Le gouvernement a mis à jour tous les horaires de ses services. Et de nombreuses écoles rouvrent dès aujourd'hui. Voici les informations pratiques de ce lundi 22 juillet.

Plus de deux mois et demi après le début des émeutes, la vie reprend son cours en Nouvelle-Calédonie. Les écoles continuent de rouvrir et le couvre-feu a été assoupli de 5h du matin à 21h. Voici les informations pratiques pour ce lundi 22 juillet.

Le couvre-feu

Le couvre-feu est légèrement assoupli à partir du lundi 22 juillet. Les Calédoniens pourront circuler jusqu'à 21 heures au lieu de 20 heures. Et prendre la route plus tôt le matin dès 5 heures au lieu de 6 heures, ce qui aura peut-être un effet pour étaler davantage le trafic routier et désengorger les routes le matin. La vente d'alcool reste interdite dans les commerces.

Routes

A 7 heures ce matin, la route d'Auteuil était bloquée au niveau de Leader Price. Une intervention des forces de l'ordre était en cours.

Le transport

Les bus toujours à l'arrêt

Les usagers du Raï et de Tanéo sont toujours privés de bus en Brousse et dans l'agglomération de Nouméa depuis deux mois.

Reprise des navettes maritimes entre Nouméa et le Mont-Dore

Voici les Horaires indicatifs des navettes maritimes ici. A noter que la RP1 au niveau de Saint-Louis est fermée.

Pas de navettes vers Numbo et Nouville le week-end

À Nouméa, le dispositif pilote de navettes maritimes avec Numbo et Nouville reprend ce lundi matin.

Services municipaux

Païta

La collecte des déchets encombrants est suspendue jusqu'à nouvel ordre.

Les établissements qui rouvrent

À Nouméa

L'école Griscelli de la Vallée-du-tir reprend du service lundi 22 juillet, comme l'a annoncé la mairie de Nouméa vendredi. La cantine est assurée ainsi que la garderie matin et soir, avec des horaires aménagés : de 6h45 à 7h30 et de 15h30 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis ; de 6h45 à 7h30 et de 10h45 à 11h45 les mercredis.

Rentrée échelonnée au collège de Kaméré, sur la presqu'île de Ducos, à compter de ce 22 juillet (lundi matin pour les sixièmes, lundi après-midi pour les troisièmes, mardi matin pour les cinquièmes, mardi après-midi pour les quatrièmes). Mercredi, matinée de cohésion pour tous. Jeudi et vendredi, ateliers pour tous. Reprise des emplois du temps à partir du 29 juillet. Pas de cantine.

Au Mont-Dore

Le lycée public poursuit l'organisation horaire actuelle, afin de prendre en compte les difficultés de transport et de circulation (accueil possible de 7 heures à 16 heures, cours de 8h10 à 11h20 et de 12h20 à 15h15, cantine ouverte, internat fermé).

Les établissements catholiques de La Conception restent fermés jusqu'à nouvel ordre (école, collège et lycée).





À Bourail

Le lycée professionnel François d'Assise est ouvert lundi 22 juillet, pour les élèves externes, demi-pensionnaires et les internes qui peuvent loger chez leurs correspondants. L’internat restera fermé jusqu’à la rentrée des vacances d’août.

De même, le lycée professionnel père Guéneau continue à accueillir les élèves aux horaires habituels à partir du lundi 22 juillet.

À Canala

Rentrée des personnels lundi 22 juillet pour le collège public de Canala et accueil de tous les élèves jeudi 25 juillet.

À Kouaoua

Au GOD de Kouaoua, qui est affilié au collège de Canala, accueil des élèves mercredi 24 juillet.

Les internats

En raison du contexte actuel, les internats provinciaux de Hienghène et Houaïlou restent fermés jusqu'à nouvel ordre. En revanche, la province Nord annonce que l'internat de Canala accueillera les internes à partir du mercredi 24 juillet, à partir de 16 h. A Ouégoa, les internes seront de nouveau acueillis à partir de dimanche 28 juillet.

Les résidences scolaires liées aux établissements de la DDEC sont maintenues fermées jusqu'à nouvel ordre.

La santé

Dispensaire fermé à Ouvéa

Le dispensaire de Ouloup reste fermé à Ouvéa, après l’agression d’un médecin chez lui.

Pas de médecin et de sage-femme au dispensaire de Thio

La province Sud a annoncé qu'il n'y aurait plus de médecin et de sage-femme au centre médico-social (CMS) de Thio à partir du lundi 22 juillet. Les infirmiers du dispensaire restent pour l’instant sur place de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h et dirigeront les patients vers les professionnels de santé les plus proches. Pour les consultations médicales et de sage-femme, il est conseillé aux patients de se rendre à Boulouparis ou à La Foa.

Les services du gouvernement

Voici les horaires d’ouverture aménagés des services de la Nouvelle-Calédonie à compter de lundi 22 juillet 2024.

Les horaires des services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. • ©Gouvernement NC

Les services situés au siège de la Direction des affaires économiques (DAE) sont ouverts selon les modalités suivantes :

Le service de l'enregistrement des entreprises (pour tout ce qui a trait à certaines professions réglementées : agents immobiliers, agences de voyages et agences de tourisme, démarcheurs à domicile, assurances) : sans rendez-vous ou sur rendez-vous à l'adresse dae.see@gouv.nc ou par téléphone au 23.22.53

Le service des prix : accueil sans rendez-vous ou sur rendez-vous à l'adresse dae.sprix@gouv.nc ou par téléphone au 23.22.61

Le service de la protection des consommateurs : une permanence téléphonique (23.22.60) et physique est assurée tous les lundis et vendredi matins. Pour les autres matinées de la semaine, les usagers sont invités à adresser une demande de rendez-vous à l'adresse dae.spc@gouv.nc.

Concernant le service des prix notamment pour les signalements de consommateurs afférents à un non-respect de la réglementation des prix, une seule adresse : dae.sprix@gouv.nc

Direction des Affaires sanitaires et sociales (DASS) :

Accueil ouvert de 8 heures à 11 h 30. Accueil DASS 24.37.00 dass@gouv.nc

Centre santé et voyages (CSV) : le CSV est ouvert les mercredis entre 11h et 15h, uniquement sur rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous à l'adresse suivante : https://demarches.gouv.nc/rendez-vous-dass-csv. Centre santé et voyages 24.37.18 dass.csv@gouv.nc

Enregistrement des professionnels de santé : l'accueil physique pour l'enregistrement des professionnels de santé reprend sur les jours habituels avec des aménagements horaires :

- Les lundis de 8h à 11h30.

-Les jeudis de 13h30 à 15h. Pour un pré-enregistrement, veuillez-vous rendre sur le lien suivant : https://enregistrementdass.gouv.nc/

Bureau des professionnels de santé : enregistrementprofsante@gouv.nc - Transports sanitaires terrestres : les contrôles sanitaires des transports sanitaires terrestres sont de nouveau possible. Vous pouvez prendre rendez-vous via le lien suivant : https://tinyurl.com/ycyu5mjh

Handicap et dépendance : les services de la CRHD (commission de reconnaissance du handicap et de la dépendance) et de la CEJH (commission des enfants et des jeunes handicapés) sont ouverts les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 11h, avec ou sans rendez-vous.

Le pôle gérontologique est ouvert au centre d’aide par le travail (CAT) de Tina-sur-mer. Contact : 24 66 99. Un service minimum est toutefois assuré par téléphone et/ou par e-mail : CRHD 24.37.24 dass.crhd@gouv.nc, CEJH 24.37.23 dass.cejh@gouv.nc

Direction des Infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT) :

Les guichets de la DITTT situés à la Vallée-du-Tir, sont ouverts :

- de 8h30 à 12h pour l’accueil des transports.

- De 8h30 à 14h30 pour les permis de conduire et les certificats d'immatriculation.

-De 8h30 à 15h30 à l'accueil pour les renseignements eta restitution des permis de conduire, les formulaires.

La DITT rappelle que les opérations en lien avec certificats d'immatriculation peuvent se faire en ligne sur le site : https://immatriculation.gouv.nc/

Par ailleurs, pour les activités de visites techniques de véhicules et les réceptions, les entreprises et propriétaires sont contactés au fur et à mesure pour les rendez-vous. Le site du contrôle technique de Rivière-Salée ayant été incendié, il est privé de téléphone et d'accueil physique. En conséquence, toutes les demandes doivent se faire par mail à l'adresse suivante: dittt.ct@gouv.nc

Direction de la Culture, de la condition féminine et de la citoyenneté (DCCFC)

Ils sont ouverts à compter du lundi 22 juillet de 8h à 16h. Contact : 26 97 60 / dccfc@gouv.nc Ces horaires sont également valables pour :

Le service des musées et du patrimoine (SMP), provisoirement déplacé dans l’enceinte des locaux du sénat coutumier. Contact 27.23.42

Le service des archives à Nouville. Contact 26.60.20

La maison de la femme et citoyenne « Wâ éré tëu » située au village de Ponérihouen. Contact : 26.97.60.

Direction de la Gestion et de la réglementation des affaires coutumières (DGRAC)

L'ouverture des services de la DGRAC se fera comme suit :

Pour le guichet de l'état-civil coutumier : de 8h à 15h. Il faudra impérativement se munir d'une pièce d'identité comme cela est exigé en temps normal.

Pour les successions coutumières : ouverture au public le lundi et le mardi de 8h à 15h.

S’agissant des bureaux des officiers publics coutumiers (OPC) : Djubea Kapume est ouvert au public sans RDV le lundi et mardi. Du jeudi au vendredi sur rendez-vous uniquement : accueil de la direction au 23.22.90 ou 71.08.35. Maré et Ouvéa sont de nouveau fonctionnels auprès de leurs bureaux respectifs.

OPT

Reprise des colis depuis la Métropole.

Foires et vide-greniers

La foire de Pont des Français sera de nouveau présente dimanche prochain, sur le parking du drive-in.

