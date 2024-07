INTERVIEWS. "Il faut qu'on trouve avec l'Etat des solutions pour sauver les entreprises": l'appel de certains représentants du monde économique aux nouveaux députés

Près de 700 entreprises ont été incendiées, pillées ou dégradées lors de ces huit semaines de crise en Nouvelle-Calédonie. Certains représentants des entreprises appellent ce lundi 8 juillet, les nouveaux députés, à œuvrer pour la reconstruction du tissu économique.

Les émeutes et la grave crise causées en Nouvelle-Calédonie ont coûté au moins 265 milliards de francs dont 145 milliards pour le secteur privé : ce sont au total 700 entreprises qui ont été incendiées, pillées ou dégradées.

Certains représentants du monde économique appellent déjà, les nouveaux députés, Nicolas Metzdorf et Emmanuel Tjibaou à soutenir les entreprises calédoniennes. "On attend de ces deux nouveaux députés qu'ils discutent avec nous et j'aimerais qu'ils portent les dossiers néo-calédoniens à l'Assemblée nationale, pour toute l'économie qui est mal en point en ce moment", lance Nicole Moreau, présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises. "De toute manière, c'est l'économie qui fait la richesse d'un pays. Il faut aider les entrepreneurs à reconstruire."

"Les entreprises ont besoin d'un soutien essentiel"

98% des entreprises touchées par la crise sont localisées dans le Grand Nouméa, dont 66% dans la capitale, 19% à Dumbéa et 5% à Païta.

"C'est une très bonne chose, que l'exercice démocratique ait eu lieu, ce qui nous permet de porter la voix, à l'Assemblée nationale, de l'ensemble des Calédoniens et des entreprises qui ont besoin d'un soutien essentiel dans la crise que nous vivons actuellement" commente Xavier Benoist de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie. "Il faut qu'ils nous aident, pour qu'on trouve avec l'Etat des solutions pour accompagner les entreprises et sauver celles qui peuvent encore être sauvées", continue-t-il.

Reconstruction

Le territoire a déjà reçu près de 250 millions d'euros d'aides de l'Etat pour faire face à la crise, avait annoncé, mardi dernier, le Haut-commissariat. Mais les élus et représentants du patronat local se sont déjà inquiétés de l'insuffisance de cette aide.

"Je pense que c'est indispensable que les entreprises soient la priorité pour reconstruire un modèle économique et social calédonien. Il faut envisager la construction de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie avec le monde économique, sinon on n'y arrivera pas", conclut Xavier Benoist.

"Les députés joueront un rôle important"

Pour Mimsy Daly, présidente du Medef-NC, " la représentation à l'Assemblée nationale est extrêmement importante." "Nous sommes conscients que, pour sauver ce qui reste de l'économie calédonienne, l'aide de l'Etat est indispensable. Et il faut que les députés puissent témoigner des difficultés auxquelles nous faisons face, réclamer que justice soit faite et que le calme revienne le plus tôt possible. Les députés joueront un rôle important pour se faire le relais des Calédoniens sur ces deux sujets", complète la patronne du Medef en Nouvelle-Calédonie.