Janvier sobre : les Calédoniens relèveront-ils le défi ?

Le Dry January, ou janvier sobre, consiste à ne pas boire un goutte d'alcool durant un mois. C'est la troisième année que cette initiative est relayée en Calédonie par l'Agence sanitaire et sociale.

Angela Palmieri (Julien Mazzoni) •

Créé en 2013 en Angleterre, l'évènement Dry January est devenu un phénomène mondial. Dans l'Hexagone, 17 millions de personnes envisagent de ne pas boire une seule goutte d'alcool pendant un mois entier. Il n'y a pas de chiffre en Nouvelle-Calédonie, mais une campagne incitative menée par l'Agence sanitaire et sociale.

"Engouement populaire"

"C'est une campagne que l'on relaie pour la troisième année consécutive et qui engendre un certain engouement populaire, se félicite Emmanuel Rivat, responsable du programme de prévention à l'Agence sanitaire et sociale. Nous relayons cette campagne sur les réseaux sociaux et nous constatons que le public se motive et se mobilise pour essayer de tenir cette période d'abstinence de consommation."

Santé et économies

On se sent plus en forme et on fait des économies : ce sont les premiers effets positifs de l'abstinence constatés par ceux qui relèvent le défi. "C'est une campagne qui engendre des conséquences positives, confirme Emmanuel Rivat. Il y a une amélioration de la qualité de vie, une diminution de l'anxiété, une amélioration du sommeil, un état de santé général qui s'améliore et, à terme, une diminution des risques de tension artérielle, de cholestérol, de diabète... On voit aussi que les gens qui arrivent à s'abstenir pendant un mois finissent par avoir une consommation mieux gérée et par diminuer leur consommation globale par la suite."

L'alcool, cause de nombreux drames

Une consommation d'alcool mieux gérée dans la durée n'est malheureusement pas d'actualité en Nouvelle-Calédonie. Toutes les études le démontrent, la consommation excessive est la cause de nombreux drames sur notre territoire.