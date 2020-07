Les sports collectifs, outils de réinsertion pour les personnes en difficulté

Ce samedi, la vallée-du-tir accueillait la septième édition de la réinsertion en marche pour les personnes en difficulté. Une rencontre annuelle, qui permet aux sans-abris et aux anciens détenus du Camp-Est, de participer durant une journée à des tournois de football et de volleyball.

Si tous les ans je suis là, c'est pour montrer aux collègues, aux anciens détenus, à ceux qui sont encore dans la prison et ceux dehors, que l'on peut se réunir autour du ballon rond, pour partager ensemble - Pierre Noukouan, ancien détenu du Camp-Est

On est très content d'être ensemble ici, parce que c'est vrai que tout seul, dans la rue, c'est quand même un problème. Cette journée justement, c'est pour nous rassembler et ça fait plaisir à tout le monde. Personnellement, je suis content - Pidra Durand, sans abri du foyer Macadam

Réinsertion sociale

Aider des personnes comme ça, ça fait chaud au cœur. Il faut le faire avec la volonté, la charité qu'on a dans le cœur - Prisca Siapo, 19 ans



Repères culturels et coutumiers

Il faut qu'il y ait un temps de parole et d'échange avec ces jeunes. Parce que si ces jeunes sont là aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres solutions. Par exemple, les ramener à Lifou. Sur l'île, il y a la culture vivrière. Il faut essayer de trouver une solution pour que ces jeunes puissent s'en sortir au quotidien - Philippe Jiane, organisateur de l'événement et président du FC Gayulaz

