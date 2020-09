Quand l'illettrisme se raconte

Les Journées nationales d’action contre l’illettrisme sont relayées en Nouvelle-Calédonie, cette semaine. Thème de l’édition 2020 : «Quand on apprend, le moindre progrès est une victoire.»



Alix Madec, Lizzie Carboni et Laura Schintu, avec F.T. •

«Trempo-ligne»

Les fondamentaux

Ma difficulté, c'est quand je vais faire des papiers à la Cafat, à la banque, par exemple. Ça me gênait un peu des fois, d'avoir du mal à écrire. C'est ça qui m'a poussé à faire cette formation. Ce qui a changé ? J'ai beaucoup confiance en moi et quand je vais quelque part, je n'ai pas peur de parler ou de remplir quelque chose.

- John Godin, stagiaire du parcours Trempo-Ligne

Rêve

C’est important de jouer le jeu parce que de tout manière, on a d'autres difficultés, si ce n'est pas celle-là. C'en est une parmi tant d'autres, il faut essayer de la surmonter. Ça fait partie de notre travail, de notre responsabilité de chef d'entreprise.

- Jean-François Bouillaguet, directeur d’une société de transport

La suite

Quand j'ai commencé Trempo-ligne, j'étais un peu retirée. J’avais peur. Aujourd'hui, je me sens bien et surtout, je me sens heureuse.

- Jeannette Tufele, stagiaire du parcours Réussir

Aussi le savoir-être

Dans les ateliers, on va aussi bien parler du budget, combien on a de pièces dans le porte-monnaie et comment on doit le gérer dans le mois, que du développement personnel. Retrouver confiance en soi, pouvoir parler de soi, connaître son histoire, réapprendre sa vie, pouvoir dialoguer avec les autres. Et toute sa reprise de confiance va permettre cette meilleure élocution, cette façon de se faire comprendre qui est vraiment très importante.

- Nathalie Tirebaque, directrice de l’Ecole de la réussite

Eléments de programme

La dernière étude de l'Isee sur le sujet date de 2013. Selon ces données, un Calédonien sur quatre, âgé de seize à 65 ans, éprouve des difficultés dans les domaines fondamentaux de l’écrit. Et pour, ces difficultés sont graves ou fortes. Soitde la population en situation d’illettrisme. Il y a sept ans, cela représentaitpersonnes.Associations, institutions et instituts de formation se mobilisent afin de prendre à bras le corps le phénomène. L’a créé le parcours Trempo-ligne, dédié aux personnes reconnues de niveau I et II par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme. Des promotions depersonnes, engagées pour huit mois de formation. Un seul objectif : acquérir une autonomie,John Godin, âgé de quarante ans, est aujourd’hui stagiaire dans une société de transport de marchandises, à Nouméa. En situation d’illettrisme depuis son plus jeune âge, il effectue depuis cinq mois une remise à niveau avec l'Ecole de la réussite. Elle porte sur les savoirs de base comme le calcul, la lecture ou encore l’écriture. Des notions indispensables pour son projet professionnel mais aussi dans sa vie personnelle.Grâce au programme Trempo-ligne, le jeune père de famille se rapproche chaque jour de son rêve : devenir conducteur de poids lourds.Jeannette, elle, est une ancienne stagiaire de Trempo-ligne. A 35 ans, elle n’avait jamais été à l’école, la langue française s'avérait une barrière au quotidien. Cette maman de deux enfants se trouve aujourd’hui dans le parcours baptisé «Réussir». Egalement dispensé par l'Ecole de la réussite, il l’aide à acquérir une plus grande expérience, pour atteindre son objectif professionnel : devenir aide maternelle.A l’Ecole de la réussite, des formateurs spécialisés accompagnent les stagiaires pour la remise à niveau de leurs compétences de base, comme sur la notion de savoir-être.Le comité de coordination de ces Journées propose une projection grand public et gratuite du film Illettré, de Jean-Pierre Améris,, à 18 heures, au Rex de Nouméa. Il sera également diffusé en de multiples points de la Calédonie cette semaine., journées portes ouvertes à l'Ecole de la réussite, à la découverte du dispositif Trempo-Ligne., à la bibliothèque Bernheim, événement #faimdelire de 10 heures à 15 heures : journée familiale autour de la lecture, du livre et de l'illettrisme.Des rendez-vous parmi d'autres, programme complet à retrouver ici . Ces Journées sont relayées par de multiples partenaires.