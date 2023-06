Justice : une affaire de viol sur mineur jugée 20 ans après les faits

La deuxième session d’assises de l’année se poursuit au tribunal de Nouméa avec une nouvelle affaire de viol et d’agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans qui sera jugée sur deux jours. Avec une particularité dans ce dossier : la victime s’y est reprise à deux fois pour être entendue par la justice. 20 ans après les faits, ils vont enfin trouver un épilogue.

Julie Straboni (Sophie Boltz) •

En 2003, une enfant de neuf ans porte plainte : elle décrit les actes sexuels imposés par son beau-père. À la suite de l’audition du mis en cause, le dossier est classé sans suite, sans doute parce que le gynécologue avait constaté qu’il n’y avait pas de défloration.

"Elle a poursuivi sa vie, indique Maître Laure Chatain, l’avocate de la victime. Elle a fait des études et quand elle est devenue adulte, elle a éprouvé le besoin de poursuivre sa plainte et d’engager cette procédure. Il faut savoir que ça a été très très compliqué. On a une procédure qui est extrêmement longue avec deux juges d’instruction qui se sont succédé et des tas de demandes d’actes. C’est un dossier qui a été compliqué pour aboutir à venir devant la cour d’assises."

20 ans de réclusion criminelle

Douze ans après sa première plainte, une seconde est intervenue donc en 2015. Et nous voilà en 2023, deux décennies après les faits. C’était parole contre parole, et il semble que la victime, âgée de 29 ans aujourd’hui, n’ait pas été considérée comme telle.

"C’était il y a 20 ans, poursuit l’avocate. De gros progrès ont été faits dans l’écoute et la compréhension. Pourtant, il y a 20 ans, il y avait déjà tous les éléments. Elle avait été très claire. Elle s’était déjà confiée à d’autres personnes. Il n’y a aucune raison pour que ce dossier ait été classé. Aujourd’hui, c’est différent. Elle peut plus facilement s’exprimer. On a obtenu une expertise psychiatrique. Il y a des témoignages. Le dossier a été bien mieux monté et bien mieux ficelé."

L’accusé avait détaillé ses gestes aux enquêteurs, avant de se rétracter. Mais les accusations de la victime vont plus loin que ces descriptions. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle.