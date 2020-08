La kermesse de Ma Maison fête ses 50 ans

Dimanche prochain se tiendra la 50e kermesse de Ma maison. Cette maison de retraite tenue par les petites soeurs des pauvres accueille les personnes âgées dans le besoin depuis la fin du 19e siècle.

Françoise Tromeur •

La congrégation des petites sœurs des pauvres, fondée par Jeanne Jugan, arrive en Nouvelle-Calédonie à la fin du 19e siècle. Elle s’installe à Nouméa et c’est en 1903, qu’elle intègre cette grande bâtisse surplombant le Faubourg-Blanchot et la baie de Sainte Marie. Ce terrain de 2 hectares permet d’héberger les personnes âgées dans le besoin. On appelle cet endroit « Ma maison ».