L’agenda sorties du 15 au 21 mars 2024 : dictée du Pacifique, Megarex party ou concerts de la Saint-Patrick

Que faire ce week-end et la semaine prochaine en Calédonie ? Participer à la Dictée du Pacifique, et autres animations autour de la langue française et la francophonie. Faire le plein de bonnes vibes et d'idées pour des activités, à la Mégarex party. Sélectionner un concert organisé pour la Saint-Patrick, voire plusieurs. Ou découvrir la nouvelle exposition accrochée au château Hagen.

