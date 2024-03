L’agenda sorties du 22 au 28 mars 2024 : salon de l'Habitat, rentrée théâtrale, concerts et langue française

Que faire ce week-end et la semaine prochaine en Calédonie ? À Nouméa, découvrir le blues aborigène de Kankawa Nagarra ou le punk rap du groupe américain Zebrahead. Explorer le salon Habitat & déco au parc des expos de Nouville, et le nouveau marché à la maison des Artisans. Voir jouer "Cyrano" au théâtre de l'Île qui lance sa saison. Ou assister à une Olympiade de mots au Mont-Dore, pour la Semaine de la langue française.

Aménager son chez soi, voir de beaux objets, soigner la planète, jouer avec les mots, aller au théâtre, s'en mettre plein les oreilles… Elle est longue, la liste des choses à faire ces prochains jours.

Sillonner le salon Habitat & déco

Retour du "salon pour aménager, décorer et rénover sa maison". Le salon Habitat & déco, organisé par la Chambre de métiers et de l'artisanat, s'installe à Nouméa, au parc des expos de Nouville vendredi 22 et samedi 23 mars, de 9 heures à 18 heures, puis dimanche 24, de 9 heures à 17 heures (entrée gratuite). Il est le premier événement de l'année pour le site. Sur place, une centaine d'exposants, de la construction à l'aménagement intérieur en passant par l'embellissement des espaces extérieurs. Bande-annonce :

Rencontrer les artisans d'art

En même temps que le salon, la maison des Artisans située à côté abrite son premier marché "artisanat d'art", vendredi 22 et samedi 23 mars, de 9 heures à 18 heures, puis dimanche 24, de 9 heures à 14 heures (entrée gratuite). Une soixantaine d'artisans d'art présentent leurs créations dans des domaines aussi variés que les bijoux, les cosmétiques, la mode, la décoration, la sculpture ou les accessoires.





Autres marchés et vide-greniers

Foire aux affaires, au Mont-Dore, au drive-in du Pont-des-Français, dimanche 24 mars, de 6 heures à midi (entrée payante).

Fête du Jardin, à Farino, place de la mairie, dimanche 24 mars, de 7 heures à midi.

Village bien-être du "Spirit nomad (festival)", à Dumbéa, au parc Fayard, pour le Dumbéa Trail, dimanche 24 mars, de 7 heures à 13 heures marché bohème, stands de bien-être, espace restauration...

Braderie de l'arène du Sud, à Païta, dimanche 24 mars, de 8 heures à midi.

S'amuser avec la langue française

Elle continue, la Semaine de la langue française et de la francophonie, avec son lot d'animations gratuites.

Au Mont-Dore :

-à la bibliothèque du Pont-des-Français, vendredi 22 mars, de 9 heures à 11 heures, atelier et spectacle Larobomot de Laurence Bergery.

-au centre culturel de Boulari, vendredi 22 mars, à partir de 18 heures : dictée des dix mots, déclamation de textes, chansons.

À Nouméa, au Creipac de Nouville, samedi 23 mars, dans l'après-midi :

-de 14 heures à 16 heures, chasse au trésor et jeux de mots, contes du Pacifique avec Julie Dupré, Pierre Poudewa, Steeve Hoane et Sylvain Lorgnier ;

-de 16h15 à 16h45, spectacle Temps Kdansé par la compagnie Troc en jambes ;

-de 17 heures à 17h30, spectacle Où est Pierre Gope, par la compagnie Les Notous de l'île Nou.

Sur les planches

Entendre le blues aborigène de Kankawa Nagarra

Une invitée d’honneur, au consulat d’Australie. Kankawa Nagarra, chanteuse de blues, auteure-compositrice, passe quelques jours en Calédonie. C’est l’occasion d’assister au concert (gratuit) d’une grande artiste engagée. Celle qu’on appelle aussi Olive Knight se produit ce vendredi 22 mars, à 18 heures, à Nouméa, à l’hôtel de ville.

Extrait de la chanson Krien por country, sur l’album "Heroes & latents" sorti en 2015

Pour le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, cette dame de 77 ans est entrée au Hall of fame des femmes d’Australie occidentale. Une façon de saluer le combat pour les langues et cultures aborigènes de celle qui a grandi parmi les peuples Gooniyandi et Walmatjarri, dans le Nord-Ouest du pays. Et qui reste impliquée en faveur de nombreuses causes.

Retrouver Zebrahead

Ils étaient à l'affiche 2022 du Blackwoodstock, à Fort-Teremba. Le groupe de punk rap californien Zebrahead est de retour pour un concert à Nouméa, cette fois, au 1881, ce vendredi 22 mars. À partir de 19 heures, avec en premières parties Botox pour sa dernière prestation et First offenders (interdit aux moins de seize ans ; tarif, de 4 000 F en prévente à 6 000 F sur place).

À (re)découvrir avec ce clip tourné en Calédonie

Et un petit zoom sur Botox

Autres concerts

Take one, à Nouméa, aux Trois brasseurs, vendredi 22 mars, à 19 heures.

Caffe Inn, à Nouméa, à l'Art café, vendredi 22 mars, à 19 heures.

Concerts en plein air, à Dumbéa rivière, à la Belle Terre, vendredi 22 mars, à partir de 18 heures, avec Jean-Yves et Sarun.

Violimba, à Nouméa, au Méridien, vendredi 22 mars, à 18h30.

Florent Moro, à Nouméa, au Méridien, samedi 23 mars, à 18h30.

Triptyk à Nouméa, à l'Art factory, samedi 23 mars, à 19 heures.

Vaiete NC, à Nouméa, aux Trois brasseurs, samedi 23 mars, à 19 heures.

Première prestation du duo jazz composé par le pianiste Michel Benebig et et le saxophoniste Adrien Neirda, à Nouméa, au 12 Glasser du Motor-Pool, samedi 23 mars, à 19h30.

Void call, rock métal celtique, à Nouméa, à La Bodega, samedi 23 mars, à 19h30. Et à 22h30, DJ set avec Adrian Estrella, chanteur du groupe Zebrahead.

Récital de piano par Vincent Adragna, à Nouméa, à l'auditorium du Conservatoire, dimanche 24 mars, à 18 heures (tarif, 1 500 F à 3 000 F).

Sunflowerz hearts, à Nouméa, aux Trois brasseurs, dimanche 24 mars, à 18 heures.

Ritchy, à Nouméa, aux Trois brasseurs, jeudi 28 mars, à 15 heures.

Mini-concert des élèves du Conservatoire, à Nouméa, jeudi 28 mars, à 17h30.

Premier concert "Média'son" de l'année à l'espace Music'lab de Nouméa, à la Deuxième Vallée-du-Tir (35 bis rue Unger) : celui de Maéva Jilson, jeudi 28 mars, de 18 heures à 19 heures (gratuit).

Iconic, pop rock, à Nouméa, aux Trois brasseurs, vendredi 29 mars, à 19 heures.

Sweet todomachi jazz, à Dumbéa, dans le grand hall du Médipôle, samedi 30 mars, de 16 heures à 18 heures.

En soirée

"Au soleil", à Nouméa, au Méridien vendredi 22 mars, de 15 heures à 22 mars.

"Last funk house", à Nouméa, au Single fin, vendredi 22 mars, à partir de 16 heures.

"Old school party", à Nouméa, à la Bulle, avec DJ Xav, vendredi 22 mars, à 18 heures.

"Full moon", à Nouméa, au MV lounge, vendredi 22 mars, à 21 heures.

"Dub to dance", au Mont-Dore, à l'hôtel du Vallon-Dore, samedi 23 mars, de 11 heures à minuit.

"La Tropézienne", à Nouméa, au Single fin, samedi 23 mars, de 15 heures à 1 heure du matin.

"Zoukashatta", à Nouméa, au MV lounge, avec Styx et JYB, samedi 23 mars, à partir de 16 heures.

"Kizomba lights", à Nouméa, au Code bar, mardi 26 mars, à 19 heures.

"Bal de la Bodega", à Nouméa, jeudi 28 mars, à partir de 17 heures.

"Soirée blanche", de Styx 687 et JYB, à Nouméa, au Rooftop de L'Endroit, vendredi 29 mars, à partir de 18 heures. Thématique : "When shatta meets kompa".

"Tropical latino zouk party", à Koné, à l'hôtel Koniambo, vendredi 29 mars, à partir de 19h30 (entrée libre).

"Elite night", à Nouméa, au 1881, vendredi 29 mars, à partir de 20 heures. Avec T-Unit et cinq DJ Styx, Steeve West, DeeCee, HMT et Jawa (tarif, 2 000 F à 2 600 F).

Être à l'heure de la planète

"Éteignez vos maisons, apportez vos lampes et rejoignez-nous !" C'est l'invitation lancée aux habitants de Koumac par la mairie et le GENSL (Groupement d'employeurs Nord sport et loisirs). La commune marque "Earth hour", l'événement planétaire qui consiste à se mobiliser "une heure pour la planète" le dernier samedi de mars.

Le principe : couper les lumières et débrancher les appareils électriques non essentiels à 20h30, pendant soixante minutes, pour promouvoir l'économie d'électricité, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre le réchauffement climatique. À Koumac, cela se traduit ce 23 mars par une marche de nuit et une chasse aux constellations. Départ du skatepark à 19 heures (renseignements au 86 10 90).

Lire Tolkien au parc forestier

Jamais à court d’idées, le Sci-fi club a eu celle de relayer en Calédonie le "Tolkien reading day". Un événement qui incite à se plonger dans les écrits de l’écrivain britannique. L’association propose de partager un pique-nique au parc forestier le dimanche 24 mars. Rendez-vous à partir de 11 heure avec sa nappe, ou natte, son déjeuner et un livre de l’écrivain britannique. Si possible en costume mais ça n’est pas obligatoire.

Qui le souhaite pourra lire à haute voix son passage préféré. Reste à choisir un titre signé J.R.R. Tolkien : Bilbo le Hobbit, un tome du Seigneur des anneaux, l’énorme Silmarillion, Les Aventures de Tom Bombadil, Le Fermier Gilles de Ham… Anecdote au passage, cette journée est en fait marquée le 25 mars, date qui correspond à la chute de Sauron.

Le coin des bouquins

Brocante de la bouquinerie Le Liseron, à Nouméa, samedi 23 mars, de 9 heures à 15 heures.

Causerie à Nouméa, à la librairie Calédo livres, mercredi 27 mars, de 17h30 à 19h30, avec Hamid Mokkadem et Luc Camoui.

Ambiance conférence

Conférence sur les zones humides pour les dix ans de l’inscription à la convention Ramsar, à Nouméa, à l’auditorium de la province Sud : jeudi 21 mars, à 18 heures, "Le galaxias, une espèce en péril", par Nicolas Charpin, hydobiologiste rattaché au Muséum national d’histoire naturelle. L’histoire d’un petit poisson d’eau douce, micro-endémique aux lacs du Grand Sud, et classé en danger d’extinction.

À l'écran

Retransmission de l'opéra Roméo et Juliette, mis en scène par Thomas Joly, au cinéma de Dumbéa, vendredi 22 mars à 18h30 et dimanche 24 à 15h30.

mis en scène par Thomas Joly, au cinéma de Dumbéa, vendredi 22 mars à 18h30 et dimanche 24 à 15h30. Soirée "Métissage", au cinéma de Dumbéa, jeudi 28 mars, à partir de 18h30 : projection du film Woman, de Yann Arthus-Bertrand, puis rencontre en visioprésence du réalisateur (en zoom).



Côté expos

"Fluid art", par Anne-Marie d'Anglebermes, à Nouméa, au château Hagen, jusqu'au 25 mai 2025.

Art aborigène de Paddy Steward Japaljarri, à Nouméa, à la Villa cachée, jusqu’au samedi 23 mars. Ça se passe au 27, boulevard Extérieur (renseignements au 24 13 85 ou par courriel à lavillacachee@gmail.com).

"L'Art et la nature", par l'association Arcane, à Nouméa, au parc forestier, du mardi 26 mars au 14 avril. 22 exposants et plus de 300 œuvres annoncés, de la peinture à la céramique en passant par la poterie, la sculpture (sur pierre, savon, bois ou métal) ou encore les bijoux (renseignements au 82 4020).

"Métissages", série photographique et sonore, par Xavier Berton, au cinéma de Dumbéa.

"Les créations de l'atelier de Lise-Marie Harbulot", au Mont-Dore, au centre culturel, jusqu'au lundi 25 mars.

Expo photo "Tous les possibles", par l'association des femmes Jeanne-Boutin, à Bourail, sur les grilles du marché municipal, à partir du samedi 23 mars.

"Femme sex(e)pose", à Nouméa, à l'Art factory, jusqu'au vendredi 29 mars, par Thomas Van Peteghem, Morgane Velayoudon, Stéphanie Wamytan, Stéphane Camille, Charlotte Mollet, Mathieu Tardy, François Uzan, Eric Dell'Erba, Fany Edwin, Aline Mori, Artyfab, Gilbert, Fly, Gabrielle Ambrym et Laurence Lagabrielle.

"Vers zéro lèpre", à Ouégoa, salle du conseil municipal, jusqu’au vendredi 29 mars.

"Reflets et profondeurs", par Asa Maria Chipman, Mathieu Venon, et Yvan Flame, à Nouméa, à l'aquarium des Lagons, jusqu'au samedi 30 mars.

"Mata", de la photographe Audrey Dang, jusqu'au vendredi 5 avril à la bibliothèque universitaire de Nouville à Nouméa, puis du samedi 13 avril au 13 mai au campus de Baco à Koné.

Expo participative "Cartographies sensible des quartiers de Kaméré/Tindu", par le plasticien Mathieu Venon et des habitants, à Nouméa, à la médiathèque de la presqu'île, à Nouméa, jusqu'au mardi 2 avril.

"Volubile, par Pierre Nanty, à Dimbéa, dans le grand hall du Médipôle, jusqu'au 27 mai. Présentation de l'artiste le samedi 30 mars à 17 heures.

“Exilés et condamnés indochinois en Nouvelle-Calédonie”, à Nouméa, au site historique de l’île Nou. Accès libre et gratuit dans le pavillon d'accueil aux horaires d'ouverture (renseignements au 30 95 10).

Célébrer Pâques

Éclosion de rendez-vous pour célébrer Pâques sous son aspect le plus ludique.

Au Mont-Dore, Anne-Marie Wostrowski ouvre au public sa "maison de Pâques", de 14 heures à 18 heures, mercredi 20 mars, vendredi 22, samedi 23, dimanche 24, mercredi 27, vendredi 29 et samedi 30, puis mercredi 3 et vendredi 5 avril. L'adresse est le 108, rue des Horizons.

À Dumbéa, la maison de Sylvain et Sébastien Gauchet-Limousin passera en mode "refuge de Pâques" du dimanche 24 mars au mardi 2 avril, de 18h30 à 20h30. Elle se trouve à Koutio, au 22 de la rue Jules-Romains.

Retour au Mont-Dore, où la mairie organise sa traditionnelle chasse aux œufs à Boulari, dans les jardins du centre culturel, samedi 30 mars, de 8 heures à midi. Une douzième édition, toujours réservée aux familles mondoriennes, ou plutôt à leurs enfants de quatre à dix ans. Des formules différentes sont proposées selon la tranche d'âge, les plus grands pouvant jouer sur une application mobile. Les inscriptions se font de façon numérique, en scannant un QR code (renseignements au 43 26 69).

À Bourail, "Easter show" à l'entrée du domaine de Deva, samedi 30 mars, de 8 heures à 16 heures, avec marché artisanal et fermier, et surtout grande chasse aux œufs (pour les trois-douze ans ; tarif, 1 000 F par enfant).

A Nouméa, Journée de Pâques au centre commercial Les Halles de Magenta, samedi 30 mars, de 9 heures à 11 heures et de 15 heures à 17 heures (tarif, 1 000 F).

À Païta, au Dock socioculturel, "Pâques à la médiathèque", samedi 30 mars, à partir de 10 heures : séance découverte de portage de bébé, chasse aux œufs et projection du film d'animation Le Chat potté.

À Nouméa, au musée maritime, samedi 30 mars, à partir de 13h30, animation "Le Poulpe aux œufs d'or" (pour les trois-onze ans ; cinq sessions d'une heure ; tarif, 1 000 F par adulte, 500 F par enfant, gratuit en dessous de trois ans).

À Nouméa, Anse-Vata, à la galerie commerciale du Palm beach, "Pâques party", samedi 30 mars, à partir de 13 heures, avec chasse aux œufs, jeux et ateliers.

À Koutio, la maison de Sylvain et Sébastien Gauchet-Limousin passera par ailleurs en mode "refuge de Pâques".

Mais aussi…

À Dumbéa, à la Micro-folie abritée par la médiathèque, "art folie", découverte d'une pratique artistique ou culturelle, samedi 23 mars, de 13h30 à 16h30 (sur inscription).

abritée par la médiathèque, "art folie", découverte d'une pratique artistique ou culturelle, samedi 23 mars, de 13h30 à 16h30 (sur inscription). À Païta, visite guidée du musée rural avec l’association Témoignage d’un passé, samedi 23 mars, de 14 heures à 16 heures (tarif, 500 F à 1 000 F ; renseignements au 77 83 73 ou par courriel à animatup@gmail.com).

À Boulouparis, visites guidées du camp Brun et de ses vestiges du bagne, samedi 23 et dimanche 24 mars, de 9h30 à 11h30 (à partir de douze ans ; tarif, 1 000 F à 2 000 F ; sur réservation au 44 32 71 en semaine, de 9 heures à 16 heures ; paiement sur place par chèque ou espèce).

et de ses vestiges du bagne, samedi 23 et dimanche 24 mars, de 9h30 à 11h30 (à partir de douze ans ; tarif, 1 000 F à 2 000 F ; sur réservation au 44 32 71 en semaine, de 9 heures à 16 heures ; paiement sur place par chèque ou espèce). À La Foa, jeu d'évasion "Les Évadés de La Foa", à la maison du commandant, samedi 23 mars. Complet .

"Les Évadés de La Foa", à la maison du commandant, samedi 23 mars. . Dans le sillage du 8 mars, la Journée des droits des femmes devait être marquée par la commune de Pouembout à la tribu de Paouta, samedi 23 mars. L'événement est annulé .

devait être marquée par la commune de Pouembout à la tribu de Paouta, samedi 23 mars. L'événement est . En revanche, Boulouparis propose un atelier "Comment réduire notre charge mentale ?", en salle d’honneur de la mairie, samedi 23 mars, de 8h30 à 11 heures.

"Comment réduire notre charge mentale ?", en salle d’honneur de la mairie, samedi 23 mars, de 8h30 à 11 heures. Mais aussi une rencontre autour des droits des femmes et de la lutte contre les violences intrafamiliales, le vendredi 29 mars, à 18 heures, au centre culturel de Boulouparis.

autour des droits des femmes et de la lutte contre les violences intrafamiliales, le vendredi 29 mars, à 18 heures, au centre culturel de Boulouparis. Et Houaïlou prévoit toujours de marquer la Journée des droits des femmes le samedi 30 mars, de 8 heures à 16 heures, à la maison commune de Neouyo. Le thème : "Investir en faveur des femmes : la santé avant tout" (renseignements au 42 60 88).

