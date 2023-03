L’agenda sorties du 24 au 30 mars 2023 : salons, vide-greniers, spectacles, court-métrages locaux ou accueil d'un jeu vidéo

Partager :

Que faire ce week-end et la semaine prochaine en Nouvelle-Calédonie ? Tour d’horizon des événements culturels et festifs avec NC la 1ère. Ils ne manquent pas. Nouméa accueille les salons Echappée Nord et Habitat déco. Farino fête le jardin. Le jeu vidéo Tchia est célébré par une journée d'animations sur la colline de la FOL. La Semaine de la langue française et de la francophonie se termine, avec une soirée courts-métrages locaux.

Ce ne sont pas les rendez-vous qui manquent, ce week-end et la semaine suivante. Faites votre choix ! Le Nord s'invite au Sud En attendant que les habitants du Grand Nouméa aillent dans le Nord, c'est le Nord qui vient à eux. Le cinquième salon Echappée Nord a lieu à Nouméa à la Maison des artisans samedi 25 mars, de 8 heures à 18 heures. Une opération séduction organisée par le GIE Tourisme province Nord, en partenariat avec la collectivité provinciale. C'est l'occasion de découvrir un condensé de la destination en termes d'hébergements et d'activités. Le tout agrémenté avec des offres exceptionnelles, des artisans, des ateliers vivants, des animations musicales, un défilé et des dégustations. Voulez-vous passer au salon ? Juste à côté, un autre événement propose plutôt de soigner son intérieur. Le salon Habitat et déco s'installe au parc des expos de Nouville, vendredi 24 et samedi 25 mars, de 9 heures à 18 heures, ainsi que le dimanche 26, de 9 heures à 17 heures. Près de 130 exposants sont annoncés, de la construction à l'aménagement en passant par l'embellissement des espaces extérieurs (entrée et parking gratuits). La vidéo promotionnelle : Farino cultive son jardin Vous êtes plutôt orchidées, broméliacées, arbres fruitiers, épines du Christ, plantes grasses ou palmiers ? Le marché du Farino fête le jardin, dimanche 26 mars, de 7 heures à midi, sur la place de la mairie. Avec pépiniéristes, producteurs locaux et autres particuliers. Donner une heure à la planète Pas vraiment du loisir, pas vraiment de la culture, mais un rendez-vous qui revient chaque année : Earth hour, c'est ce week-end. Un événement environnemental marqué à travers la planète samedi 25 mars, de 20h30 à 21h30, en éteignant la lumière et les appareils électriques "non essentiels". En Calédonie, la province Nord s'engage en particulier cette année. Voyez le clip tourné avec les élèves du collège de Canala, de celui de Païamboué à Koné et de l'internat provincial de Poindimié C'est de saison Le château Hagen ouvre sa saison culturelle samedi 25 mars, à 15h30, avec un atelier artistique suivi à 18 heures de Symphonique. Un concert présenté par Océan (Orchestre calédonien éclectique amateur de Nouméa). La trentaine de musiciens dirigés par le pianiste Vincent Adragna interpréteront des partitions classiques, des musiques de film, mais aussi de variété. Sur les planches Spectacle Dirty laundry, qui mêle "cirque, boylesque, danse, drag, extravagance et humour", par la troupe australienne Briefs factory, à l'invitation de Carine et Guy Raguin, au centre culturel du Mont-Dore, vendredi 24 et samedi 25 mars à 20 heures, puis dimanche 26 à 18 heures (tarif, 4 600 F à 6 600 F). Extrait : ©nouvellecaledonie Pièce de théâtre En garde à vue, adaptée par la Fokesasorte compagnie sur une mise en scène d'Alain Mardel, au Théâtre de l'île, vendredi 24 mars à 20 heures, puis samedi 25 et dimanche 26 mars à 18 heures (tarif, 1 700 F à 4 100 F). Avec pour comédiens Daniel Biheauro, Alain Camus, Vincent Ginguené et Sophie Guérin.

Première représentation du spectacle Princesse laque jeudi 30 mars, à 19 heures, à Dumbéa, au Studio 56, par la mairie et l'association P'Art'Âge qui propose une adaptation de l'album jeunesse du même nom, en collaboration avec l’association Lire en Calédonie et la compagnie Pied Libre. A partir de dix ans, entrée gratuite sur réservation au 41 30 55. Tchia sur la colline Evénement de la semaine, la sortie mondiale de ce jeu vidéo dédié à la Calédonie. Loin des concepteurs installés dans l'Hexagone, Tchia vaut bien une journée de festivités à Nouméa. L'association Calédoclean et la fédération des œuvres laïques unissent leurs forces, en partenariat avec le studio Awaceb, pour l'organiser samedi 25 mars, de 8 heures à 17 heures. Un programme très familial qui marie la nature, la culture et les animations. Francophonie, la suite La Semaine de la langue française et de la francophonie se poursuit en Calédonie, avec le Centre de rencontres et d’échanges internationaux du Pacifique ou l'Alliance Champlain : vendredi 24 mars, à 9h30, à la bibliothèque Denise-Frey du Mont-Dore, spectacle La Nuit des pirates, par Josiane Boudière.

vendredi 24 mars, à 13h30, prestation de Minos à la médiathèque de Dumbéa et accueil de l'expo sur les dix mots.

vendredi 24 mars, à 18 heures, à Nouméa, au Creipac, présentation des créations réalisées à partir des dix mots de la francophonie par des lycéens de Blaise-Pascal. Il leur a été donné carte blanche, dans le sillage du Silo 2022. Voici les dix mots, qui déclinent le thème "A tous les temps ?" : année-lumière, avant-jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, lambiner, plus-que-parfait, rythmer, synchrone et tic-tac.

samedi 25 mars, à 18 heures, à Nouméa, au Creipac, projection de huit courts-métrages calédoniens en présence de certains réalisateurs (The Rob mission de Terence Chevrin ; Les Visites d'Erwann Bournet ; 52 mètres plus tard de Frédéric Rabaud et Clotilde Gourdon ; Souris ! de Roland Rossero ; Spark de Maxence Roques ; Grands et petits boas de Wenaël Astier ; Attrape-rêves de Linda Terii ; et Du love de Florian Sagez. A noter une expo photos justement dédiée aux réalisateurs du Caillou. Au rayon des marchés et vide-greniers Marché associatif de Tontouta, samedi 25 mars, de 8 heures à midi, au tennis-club, avec pour invité le comité du marché de Ponérihouen (vente de produits locaux, plantes et vide-grenier).

Marché du Mont-Dore spécial vide-greniers, à Boulari, samedi 25 mars, de 6 heures à midi.

Vide-greniers du centre-ville à Nouméa, sur la place des Cocotiers, dimanche 26 mars, de 7 heures à 12h30.

Foire aux affaires du Pont-des-Français, au Mont-Dore, dimanche 26 mars, de 6 heures à midi (entrée payante). Côté expos “L’Art Brousse” par LAU à la galerie Arte Bello, jusqu’au jeudi 30 mars.

"France II, le destin brisé du plus grand voilier du monde", au centre socioculturel de La Foa, jusqu'au vendredi 31 mars.

“Les textiles africains, une tradition millénaire”, au centre culturel Goa Ma Bwarhat de Hienghène, jusqu’au jeudi 30 mars.

"Exposition Crépuscule", par Françoise et Yvon Jauneau, à la galerie Arte Bello de Nouméa, jusqu'au 31 mars.

“Motu” par Mathieu Venon, au Mur 21 du Nakamal 21 à Nouméa, jusqu’au vendredi 31 mars.

"Femmes engagées", expo photo à la mairie de Dumbéa, jusqu’au vendredi 31 mars ( du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30, le vendredi de 7h30 à 14h30).

Exposition itinérante “Les Kanak et le bagne”, organisée par Témoignage d'un passé et l'association Marguerite, de passage au centre culturel du Mont-Dore, jusqu'au vendredi 31 mars.

“Fluid art” par Anne-Marie d’Anglebermes, à l’Art factory de Nouméa, jusqu’au samedi 1er avril.

“Carnets de Calédonie 2” par Ghislaine Verdier, à l’Art factory de Nouméa, jusqu’au samedi 1er avril.

"Sur les rives de la lumière", expo de peintures, par Cécile Lanchon, au Musée maritime de Nouméa, jusqu'au 30 avril Mais aussi... Musicâlines, éveil musical pour les bébés jusqu'à trois ans, à Nouméa, à la médiathèque de Kaméré, avec l'artiste Boe Toka, samedi 25 mars, de 9h30 à 10h15 (gratuit, sur inscription au 25 19 33). Samedi découvertes à Nouméa, à la Maison, de la famille, samedi 25 mars, de 9 heures à midi et de 13 heures à 16 heures : "Jeux d'hier et d'aujourd'hui" (programme ici). première Journée de l'artisanat à Yaté, Goro, le samedi 25 mars, de 9 heures à 17 heures, par l'association E Nga Tan Vu. Des femmes de tribu qui montrent ce qu'elles savent faire. Au programme, couture, teinture, sculpture, tressage... Ateliers culturels, stands artisanaux et restauration (renseignements au 84 52 24). avant-première du documentaire Terre de trail, par Jean-Frédéric Schmitt, à Nouméa au parc urbain de Sainte-Marie, le mercredi 29 mars, à 18h30. cercle littéraire de la Fnac, à Nouméa, en partenariat avec l'Association des écrivains de Nouvelle-calédonie : débat avec l'auteur Bernard Billot, samedi 25 mars, de 10 heures à midi. jeudi culturel à Nouméa, le jeudi 30 mars, à 18h30, avec la projection du film documentaire 2040 à l'espace municipal de Tuband. conférence à la maison Célières de Nouméa le jeudi 30 mars, à 18 heures, par l'historienne Christiane Terrier, sur le thème "Belles escales du Pacifique et du monde". Première d'une série de quatre : "Patrimoines et musées d'un état multiculturel : Singapour". Gratuit, sur inscription au 77 83 73 ou par e-mail à animatup@gmail.com conférence au Musée maritime de Nouméa le jeudi 30 mars, à 18 heures, par Joël Marc avec Clément Schapman, sur le thème "L'Extraordinaire découverte de l'Endurance de Shackleton". attention, le marché nocturne de Pouembout prévu le vendredi 24 mars a été annulé par les organisateurs, "en solidarité suite à l'agression d'un de nos membres et exposants". Vous êtes une structure culturelle ? Envoyez à NC la 1ère votre calendrier d'événements, à l'adresse infonc@francetv.fr ou à filinfoncla1ere@gmail.com

