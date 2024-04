L’agenda sorties du 5 au 11 avril 2024 : picots, bulimes et ignames, réouverture de la FOL et jeudi du centre-ville consacré à Wallis et Futuna

Que faire ce week-end et la semaine prochaine en Calédonie ? À l'île des Pins, la fête du bulime et de l'igname bat son plein. Pour ce deuxième week-end de vacances, l'emblématique FOL rouvre au public pour une journée d'inauguration époustouflante. Pour la première édition des jeudis du centre-ville, Wallis et Futuna est à l'honneur. Et enfin, un week-end entier sera consacré aux fameux picots dans le Nord.

La deuxième semaine de vacances scolaires arrive à grand pas. C'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir la Fédération des œuvres laïques à Nouméa. Un haut lieu de culture et de rencontres pour les Calédoniens, depuis 1973. Dans le Nord, le week-end sera consacré aux picots dans la tribu d'Arama, à Poum. Gastronomie à l'honneur aussi à l’île des Pins où les bulimes et les ignames seront les rois de la fête. Enfin, il sera possible de se divertir en milieu de semaine au "jeudi du centre-ville" consacré à Wallis et Futuna.

Réouverture de l'emblématique FOL

Pour son premier jour d'ouverture, le 5 avril, le nouveau site de la FOL, à Nouméa, accueillera des enfants et des animateurs pour des spectacles.

Mais c'est surtout le lendemain que la fête commence ! Le samedi 6 avril, des portes ouvertes sont organisées, de 8 heures à 19 heures, et les activités culturelles, tant attendues par la population calédonienne, reprendront. C'est donc un premier "Samedi sur la colline" qui se tiendra dans le nouvel espace, appelé aussi "tiers-lieu". Des associations affiliées à la Fédération des œuvres laïques proposeront des activités et ateliers en lien avec leurs engagements socio-éducatifs et culturels.

Manger du picot à Poum

Rendez-vous à la tribu d'Arama sur le site "Wayagaar" pour un week-end entier consacré aux poissons picots, les vendredi 5 et samedi 6 avril. Des stands de restauration, des produits du terroir et des animations seront aussi au rendez-vous. L'occasion de partager un moment d'échange et de convivialité avec la population du grand Nord.

Apprenez-en plus sur la diffusion des protestantismes en Mélanésie

La médiathèque du Centre culturel Tjibaou organise une nouvelle rencontre. ce sera avec Paul Magulue Fizin, docteur en histoire contemporaine. Il propose une conférence le jeudi 11 avril sur le thème du "rôle des insulaires du Pacifique lors de la diffusion des protestantismes en mélanésie (1830-1900)". Début de la conférence à 18h15 en Salle Sissia. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Informations au 41.45.45 ou sur centretjibaou.nc

Malo Wallis et Futuna pour le premier jeudi du centre-ville

L'archipel de Wallis et Futuna est à l'honneur pour ce premier jeudi du centre-ville de l'année. Au programme : spécialités culinaires, artisanat traditionnel ... Rendez-vous le jeudi 11 avril, de 9 heures à 19 heures, place des Cocotiers à Nouméa. Ambiance musicale garantie !

Régalez-vous avec le bulime et l'igname de l'île des Pins

Dégustez les fameux bulimes de l'île des Pins les samedi 6 et dimanche 7 avril, de 8 heures à 19 heures. Le saviez-vous ? Il n'est possible de manger cet espèce d'escargot que sur l'île ! Cette fête, organisée par l'association de Kwenyii, permet aussi de déguster et d'acheter de l'igname. Rendez-vous au stade Charles de Gaulle, à Vao.

En musique

©nouvellecaledonie

Tahiti Kal, à Nouméa, à La Guinche, dimanche 14 avril, à 14h30.

En soirée

Au rayon des marchés et vide-greniers

Vide-greniers de l'association Bien-être et harmonie à Tuband, à Nouméa, devant le collège de Tuband, samedi 6 avril, de 6h30 à 12h30.

Marché municipal de Dumbéa, sous les halles, près du cinéma, samedi 6 avril, de 7 heures à midi.

Vide-greniers de "Petit Lifou", à Bourail, à la maison commune de Pothé, samedi 6 avril, de 7 heures à environ midi.

Vide-greniers à Nouméa, Baie-des-Citrons, sur le deck du MV lounge, samedi 6 avril, de 7 heures à midi (bénéfices reversés à l'association pour animaux les Sans-voix).

Marché de Tontouta, à Païta, sur le terrain du tennis-club, samedi 6 avril, de 8 heures à 16 heures, avec produits de Maré.

"Marché des créateurs", à Nouméa, dans les jardins du magasin Rip curl Anse-Vata, samedi 6 avril, de 9 heures à 17 heures.

Foire aux affaires, au Mont-Dore, au drive-in du Pont-des-Français, dimanche 7 avril, de 6 heures à midi (entrée payante).

Vide-greniers du centre-ville, à Nouméa, place des Cocotiers, dimanche 7 avril, de 7 heures à 12h30.

"Concept market", au Mont-Dore, à l'hôtel du Vallon-Dore, dimanche 7 avril, à partir de 9 heures.

Marché solidaire avec la société Saint-Vincent-de-Paul, à Dumbéa, le mercredi 10 avril, de 8h30 à 11 heures à la halle de Val-Suzon et de 13 heures à 15h30 sur le site des jardins partagés à Dumbéa-sur-Mer. Au programme : vente d'aliments, de vêtements, de produits d'hygiène à petits prix. Possibilité de faire du troc uniquement avec des légumes du jardin.

Petit marché et vide-greniers de Dumbéa-sur-mer le samedi 13 avril, de 7 heures à midi. Maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer, 85 avenue des Télégraphes. Renseignements et réservation auprès de Mathilde au 92 86 99 (1 000 F par stand).

Se faire une toile

"Family Movie Nights" au drive-in du Pont-des-Français, au Mont-Dore, avec le film "Miraculous", vendredi 5 avril. Ouverture du Drive-in/snack à 17h45; début du film à 19h30 (tarifs, 2 000 F la place, réservation sur https://cinecity.nc/drive-in?dateBegin=1712062800000...)

Côté expos

"Nouméa. Les quartiers vus d’en haut", à la Maison Higginson, à partir du mercredi 10 avril, de midi à 17 heures. L’exposition "UrbainS" accueille jusqu’au 29 juillet l’installation numérique interactive de l’artiste dessinateur et photographe Marc Faucompré, en collaboration avec Frédérique Viole et Camille Martaud.

"Croiser les mondes", de Cillia Darmizin, à Nouméa, galerie In Situ au Quartier-Latin, jusqu'au samedi 20 avril.

"Mata", de la photographe Audrey Dang, jusqu'au vendredi 5 avril à la bibliothèque universitaire de Nouville à Nouméa, puis du samedi 13 avril au 13 mai au campus de Baco à Koné.

"L'Art et la nature", par l'association Arcane, à Nouméa, au parc forestier, jusqu'au dimanche 14 avril, 22 exposants et plus de 300 œuvres annoncés, de la peinture à la céramique en passant par la poterie, la sculpture (sur pierre, savon, bois ou métal) ou encore les bijoux (renseignements au 82 40 20).

Exposition de l'artiste grapheur, rappeur et tatoueur Kuby, au Mont-Dore, dans le hall du centre culturel, jusqu'au mardi 28 avril (visible le mardi de 16 heures à 19 heures, mercredi de 13 heures à 19 heures et samedi de 9 heures à midi ; renseignements au 99 16 58).

"Volubile, par Pierre Nanty, à Dumbéa, dans le grand hall du Médipôle, jusqu'au 27 mai.

"Fluid art", par Anne-Marie d'Anglebermes, à Nouméa, au Château Hagen, jusqu'au 25 mai 2025.

Expo photo "Tous les possibles", par l'association des femmes Jeanne-Boutin, à Bourail, sur les grilles du marché municipal.

"Métissages", série photographique et sonore, par Xavier Berton, au cinéma de Dumbéa.

“Exilés et condamnés indochinois en Nouvelle-Calédonie”, à Nouméa, au site historique de l’île Nou. Accès libre et gratuit dans le pavillon d'accueil aux horaires d'ouverture (renseignements au 30 95 10).

Mais aussi…

Animations chaque premier samedi du mois à Nouméa, à la maison Célières : matinée "à livres ouverts" avec les Amis du livre et de la reliure, mais aussi session de tricot et de crochet avec le groupe "Les Petites mailles".

Des jeux de société mis à disposition samedi 6 avril, de 13h30 à 16h30, pour "Play folie" à la médiathèque de Dumbéa.

Deuxième "Samedi d'ABC", à Bourail, au cinéma Paul-K.-Dupré, le 6 avril, de 17h30 à 20h30 : concert du Conversation jazz trio ; projection du drame La Tête froide, de Stéphane Marchetti ; expo photo "Vision d'ailleurs" par Delfine Kristo et Cheetahs Unpope (entrée, 1 000 F à partir de quatorze ans, gratuit en dessous ; renseignements au 89 89 23 ou 77 39 87 ; navettes gratuites à partir des tribus de Gouaro, Bouirou, Ny, Pothé et Azareu).

Première manche du King of drift 2024, à Boulouparis, sur le circuit de Tomo valley, samedi 6 avril, de 8 heures à 18h30.

Challenge de natation "Nouméa-Paris" à Nouméa, à la piscine du Ouen Toro : journée de défis sportifs à l'approche des Jeux Olympiques, samedi 6 avril, de 8 heures à 17 heures.

Ouverture du Musée rural de Païta samedi 6 avril, de 9 heures à midi (entrée, de 250 F à 500 F ; renseignements au 77 83 73).

Le loto annuel de l'Acapa, le samedi 6 avril, 2 bis, rue Montcalm, au Faubourg Blanchot à Nouméa, de 9h30 à 16 heures.

Un atelier jeux d'échec à la Bouquinerie du Liseron, 5, rue Tourville, à Nouméa, samedi 6 avril, de 13h30 à 16 heures. Atelier gratuit (renseignements et inscriptions au 51 92 69).

Les projections de la Micro-Folie à partir de 13 heures à la médiathèque de Dumbéa, le mercredi 10 avril avec des documentaires sur l'art et des animations.

Les rendez-vous du Big up, le mercredi 10 avril, à 18 heures, avec le spectacle MonteEtsouris de la compagnie Racines carrées. Suivi d'un atelier de danse et d'échanges avec les danseurs (à partir de 3 ans). Entrée libre et gratuite au big up spot à Koutio.

Vous êtes une structure culturelle ? Envoyez à NC la 1ère votre calendrier d'événements, à l'adresse infonc@francetv.fr ou à filinfoncla1ere@gmail.com