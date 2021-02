L'Amicale vietnamienne honore ses anciens et commémore 130 ans de présence en Calédonie

Charlotte Mannevy (F.T.) •

Un repas en l’honneur des anciens, oui. Mais avec les enfants et les petits-enfants ! Le Têt est une fête familiale. Et dans la culture vietnamienne, le lien intergénérationnel s'avère très important. Cette journée de dimanche semblait donc l’occasion rêvée pour lancer les commémorations d'un anniversaire chargé de sens : il y a 130 ans, les premiers Chân Đăng, ces engagés volontaires, posaient le pied sur le sol calédonien.



L'Amicale vietnamienne fête ses anciens

«Epopée»

C'était en 1891, ils venaient travailler dans les mines de nickel. «Tout au long de cette année, nous avons un nombre de commémorations qui rappellent cette histoire calédonienne. Cette épopée qui nous a menés à notre communauté, à ce que nous sommes aujourd'hui», annonce Patrick Guillon, président de l'Amicale.

Souvenirs d'enfant

L’occasion, pour la communauté vietnamienne, de mesurer le chemin parcouru. Tran Van Hong, descendant de Chân Đăng, est né sur mine à Voh. Il se souvient des fêtes du Têt de son enfance. «A l'époque, on a droit à une tenue», lance-t-il en éclatant de rire. «Parce qu'on est très malheureux. La période est difficile. Et on attend avec impatience cette fête-là pour avoir un habit neuf. Le trajet qu'on a fait dans le temps, avec la vie maintenant... C'est incomparable.»

Rendez-vous le 13 mars à Nouméa

Prochain événement de cette année mémorielle, le 13 mars, avec un dépôt de gerbes au monument des Chân Đăng, situé en centre-ville.