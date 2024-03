L'Assemblée nationale adopte le projet de loi sur le report des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie

Après le Sénat fin février, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique destiné à reporter les prochaines provinciales en Nouvelle-Calédonie, à la majorité absolue, par 71 voix pour et 31 voix contre.

Vu de Calédonie, c'était ce mardi au petit matin. A Paris, les députés se sont à leur tour exprimés sur la proposition de reporter le scrutin des provinciales, et avec lui le renouvellement du Congrès. Après le Sénat, fin février, l'Assemblée nationale a, à son tour, voté en faveur du projet de loi organique proposé par le gouvernement nationale. Résultat : 71 voix pour (la majorité présidentielle, la droite et l’extrême-droite, mais aussi les socialistes) et 31 voix contre (la France Insoumise, les écologistes et les communistes).

A suivre, le texte sur le dégel du corps électoral

Après cette séance publique tenue dans un hémicycle clairsemé, le texte est définitivement adopté. Les élections, prévues à l'origine en mai, pourront être organisées jusqu’au 15 décembre de cette année. Un report qui va de pair avec un autre texte, autrement plus explosif : le projet de loi constitutionnelle visant à élargir le corps électoral, qui sera examiné dès mercredi, heure de Paris, par la commission des lois au Sénat. C’est sur cette question que les esprits se sont échauffés, dans et en dehors de l'Assemblée nationale.

