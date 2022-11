L' Australie fête les cinq ans de la loi pour le mariage homosexuel

L'Australie célèbre cette semaine le cinquième anniversaire du Oui au référendum sur le mariage homosexuel. Un anniversaire qui fait écho au contexte de la coupe du monde de football organisé au Qatar, un pays qui criminalise l'homosexualité.

Le 5 novembre 2017, l’Australie votait pour la légalisation du mariage entre personnes du même sexe. Pour 61,6 % des Australiens, le mariage n’avait pas à être déterminé par le sexe ou le genre. Un résultat alors exceptionnel, notamment du fait du caractère très conservateur du gouvernement en place, mais aussi du fait du très fort taux de participation. Près de huit Australiens sur dix avaient voté. Une loi qui fait l'objet d'une longue période de débat au sein-même de la majorité en place à l'époque.

Bilan mitigé

Malgré un plébiscite à l’époque et trois mille mariages dans les six premiers mois, le bilan est plutôt pauvre. Seulement vingt mille couples se sont dit "oui", au total. Le mariage entre personnes du même sexe représente à peine plus de 3 % des unions en Australie.

Contexte particulier

Cet anniversaire intervient dans un contexte particulier, à quelques jours du lancement de la coupe du monde au Qatar. Le pays hôte est sous le feu des critiques, notamment pour ses positions contre l’homosexualité

Message de soutien à la communauté LGBTQ+

Avant de s’envoler, les joueurs de l’équipe nationale australienne de football ont tenu à faire passer un message fort. Un message de soutien à la communauté LGBTQ+ sur les réseaux sociaux, pendant que le Qatar a voulu jouer l’apaisement. Le pays a déclaré que les supporters homosexuels pouvaient sans crainte venir assister à la compétition. Pour rappel, dans l’émirat, l’homosexualité est illégale et passible de la peine de mort.