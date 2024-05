L’État réagit aux violences envers les forces de l’ordre en Nouvelle-Calédonie

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie Louis Le Franc s’est déplacé ce matin à la brigade de Saint-Michel, au Mont-Dore. L’occasion de soutenir les gendarmes une nouvelle fois visés par des tirs par arme à feu sur la commune.

Une visite officielle du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie Louis Le Franc à la brigade de Saint-Michel au Mont-Dore, pour soutenir les gendarmes et leurs familles, qui y résident. Vendredi dernier, ils ont été victimes de tirs par arme à feu.

Une visite dans un contexte très tendu, puisque de nombreuses détonations se font toujours entendre au niveau de Saint-Louis ce lundi. Alors que les gendarmes tentent de rendre accessible la RP1. “On est là d’abord pour soutenir les gendarmes et leurs familles, qui ont été victimes il y a quelques jours de tirs sur les locaux de la brigade Saint-Michel. C’est extrêmement grave, ils auraient pu être touchés", explique le haut-commissaire.

Réponse de l'État

Une visite menée aux côtés du maire du Mont-Dore Eddie Lecourieux et du commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, le général Matthéos. "Ces tirs ont été effectués avec des carabines de grande chasse, des armes de gros calibre. Avec tous les risques que cela implique. Cette forme de violence extrême, avec des tirs à balles réelles sur des gendarmes qui garantissent la sécurité des Calédoniens, appellera une réponse de la part de l’État. La justice y veillera et c’est la raison pour laquelle nous sommes ici”, poursuit Louis Le Franc.

Le haut-commissaire qui en appelle aux autorités coutumières. “Je demande aux grands chefs de la commune du Mont-Dore de dire à leurs jeunes d’avoir des rapports plus ouverts et moins hostiles. Il faut ramener de la sérénité et du calme. Ils prennent le risque, eux aussi, quand ils utilisent des armes, de se faire tuer”.

"Ils vont jusqu'à nous tirer dessus"

Ce matin, trois interpellations ont eu lieu au niveau de la tribu de la Conception. “Ils ont bloqué la circulation et constitué un danger pour les automobilistes", explique le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie Nicolas Matthéos.

"Depuis cette nuit, trois unités ont été engagées sur le secteur du Mont-Dore. Le GIGN est également engagé. Les opérations de déblocage des axes routiers sont toujours en cours, elles sont difficiles, en raison du haut niveau de violence de ces jeunes souvent alcoolisés. Ils sont extrêmement violents et vont jusqu’à nous tirer dessus, ça a encore été le cas ce matin", révèle Nicolas Matthéos.

Noter que les violences commises depuis ce matin ont conduit à douze interpellations en zone police et trois, en zone gendarmerie.

De son côté, le maire de la commune Eddie Lecourieux appelle ses administrés à la plus grande prudence. “Ne succombez pas aux provocations. J’ai beaucoup de retour depuis trois jours. Il ne faut pas sombrer dans la violence, parce que ce déchaînement de violence ensuite, on ne saura pas comment l’arrêter”, prévient le maire du Mont-Dore.