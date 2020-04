L’UGPE demande une réouverture progressive des établissements scolaires

L’Union des Groupements de Parents d’Elèves s’inquiète et craint un creusement des inégalités entre élèves. Elle réclame une reprise progressive des cours et des sessions de rattrapage.

Caroline Moureaux •

Accroissement des inégalités scolaires

Réouverture progressive et rattrapage

Après deux semaines de fermeture des établissements scolaires l’Union des Groupements de Parents d’Elèves estime que les mesures mises en place pour la continuité pédagogique « sont très inégalement appliquées selon les établissements, selon les zones géographiques et selon les niveaux et les types d’enseignement (privé et public) ».L’UGPE s’inquiète d’un possible « accroissement des inégalités scolaires entre élèves du simple fait que certains vont bénéficier d’un suivi et d’une assistance scolaire quasi individuelle, pendant que d’autres qui ne disposent pas d’équipement informatique, de connexion internet ou d’outils d’impression et de numérisation vont subir une « discontinuité pédagogique de fait » et prendre un retard qui pourra se révéler fatal, surtout pour les classes à examen ».Les parents d’élèves craignent même la déscolarisation de certains élèves.L’UGPE demande donc une réouverture « progressive, contrôlée, mesurée et protégée », mais aussi « qu'un rattrapage soit effectué par les enseignants dans les mois qui viennent et, pour toutes les classes à examen sur les vacances d’août et d'octobre en prenant par exemple, une semaine à chaque fois pour travailler avec les enseignants ».L’Union demande donc au gouvernement de revoir le calendrier scolaire de cette année ainsi que les rythmes scolaires.Pour pouvoir rouvrir les écoles, l’UGPE « exige que tous les établissements scolaires soient équipés de matériel antiépidémiques (savon dans les sanitaires, gels hydro-alcooliques, liquides désinfectants pour les mains à l’entrée des salles de classe, thermomètres numériques frontaux, masques de protection et combinaison pour les personnels chargés de contrôler les élèves et les personnels, etc.) ».

