L’UNC fait le plein pour cette rentrée 2021

Alix Madec (S.C.) •

Déjà 10% d’inscrits en plus, à l’université de la Nouvelle-Calédonie, à Nouville. Avec la crise sanitaire, qui dissuade certains étudiants Calédoniens de se rendre en Métropole ou ailleurs dans le monde, les 40 formations proposées font le plein pour cette rentrée 2021. Au total, ce sont, pour l’heure, 1057 nouveaux entrants qui vont découvrir les rangs de la fac de Nouville, dont 878 néo-bacheliers. Sur le nombre total d’inscrits, les ¾ des étudiants ont opté pour des licences.

Se réorienter sur le Caillou

Autre conséquence de la crise sanitaire : cette année une vingtaine d’élèves Calédoniens étudiants en Métropole ont fait une demande de réorientation au sein de l’UNC. Un suivi a été mis en place et des démarches sont en cours.

Succès des métiers du multimédia et de l'internet

La nouveauté cette année, c’est la suppression de la première année commune aux études de santé (PACES), au profit de licences « accès santé ». Une réforme nationale appliquée localement. Autre formation qui séduit les étudiants : le DUT des métiers du multimédia et de l’internet (MMI), qui fait le plein depuis sa mise en place il y a deux ans, avec 25 places proposées par promotion.

150 enseignants enseignants

Sans grande surprise, le département des sciences et des techniques reste premier dans le cœur des étudiants, avec 891 inscrits. En seconde place, ce sont les lettres, les langues et les sciences humaines avec 784 inscrits. Enfin l’économie et la gestion reste en troisième position, avec 615 élèves. Des élèves qui seront encadrés par près de 150 enseignants et enseignants chercheurs.

